Публикуем видео с места ДТП, где водитель протаранил забор и скрылся с места происшествия
Публикуем видео с места ДТП, где водитель протаранил забор и скрылся с места происшествия.
Напомним, что на улице Юбилейной, 14 водитель иномарки не справился с управлением и протаранил забор частного дома, повалил столб и повредил две мачты освещения. Водитель скрылся с места аварии, оставив автомобиль.
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29 января 2022
Публикуем видео с места ДТП, где водитель протаранил забор и скрылся с места происшествия