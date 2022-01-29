Публикуем видео с места ДТП, где водитель протаранил забор и скрылся с места происшествия

11:24, 29 января 2022, ПАИ

Публикуем видео с места ДТП, где водитель протаранил забор и скрылся с места происшествия.

Напомним, что на улице Юбилейной, 14 водитель иномарки не справился с управлением и протаранил забор частного дома, повалил столб и повредил две мачты освещения. Водитель скрылся с места аварии, оставив автомобиль.