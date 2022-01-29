Четверо детей и женщина погибли при пожаре в Архангельской области

13:08, 29 января 2022, ПАИ

29 января в поселке Плесецк Архангельской области произошло возгорание в деревянном 12-квартирном доме. На месте происшествия были обнаружены тела 37-летней женщины и четверых малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет. Возбуждено уголовное дело, пишут ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третьей статьи 109 Ук РФ и части третьей статьи 293 УК РФ.

По предварительной информации следствия, семья находилась в социально опасном положении и находилась на профилактическом учете. По этой причине следствие также проверит и действия должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.

Как уточнили в следственном управлении, место происшествия осматривают, устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы и изымается необходимая документация.

Прокуратура Архангельской области проводит проверку по факту пожара. Будет проверено соблюдение пожарной безопасности, а также соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и дана оценка принимаемых должностными лицами мер по профилактике пожаров.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что 29 января в Псковской области на месте возгорания обнаружено тело пенсионерки-инвалида и двоих мужчин.