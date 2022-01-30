Свыше 2700 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки

17:15, 30 января 2022, ПАИ

В Псковской области проведено 763 564 исследования на коронавирус, прирост за сутки составил 2 744 теста. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 75 423 заболевших COVID-19, из них 249 — за прошедшие сутки. Вылечились от коронавируса 70 434 пациента, в том числе 141 — за минувшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 1 421 жителя региона.