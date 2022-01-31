Вопрос о предоставлении QR-кода при наличии антител к COVID-19 прорабатывается в Псковской области

09:27, 31 января 2022, ПАИ

В Псковской области прорабатывается вопрос по предоставлению QR-кода при наличии у гражданина антител к коронавирусу после болезни. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 31 января.

Марина Гаращенко отметила, что такой ситуации, когда человек сдавал анализ в частной лаборатории, получил положительный результат, но не обращался в поликлинику и поэтому не имеет QR-кода, быть не должно.

«Такого быть не должно, что человек где-то сдал и нигде не зафиксирован тест», - отметила гостья эфира.

Кроме того, Марина Гаращенко подчеркнула, что любое проявление респираторного заболевания является прямым показанием к ПЦР-диагностике. «Врач или фельдшер может на месте сделать экспресс-тест. Скорая помощь с субботы тоже приступила к этой методике», - отметила она.