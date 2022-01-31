Поджог стал причиной возгорания дома в Пскове

09:46, 31 января 2022, ПАИ

Сегодня, 31 января, в 0:11 в Псквое на улице Киселева произошло возгорание в жилом доме на четвертом этаже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В комнате размером 4 на 2 метра огнем повреждены постельные принадлежности и закопчена комната. Предположительная причина возгорания — поджог.

В 5:06 в деревне Шелково Великолукского района в жилом доме размером 5 на 7 метров сгорела кровля по всей площади и дом. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

Напомним, что сегодня горит склад одного из заводов в Пскове на улице Железнодорожной, 60.