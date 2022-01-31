Марина Гаращенко: Бессимптомники являются источниками заболевания COVID-19
Бессимптомные носители являются источником заболевания COVID-19. Об этом во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко.
«Течение заболевания непредсказуемо и у всех проходит по-разному, - рассказала Марина Гаращенко. – Сначала всё хорошо, но потом на 4-6 день могут появиться рвота, кишечный стул и температура».
Также спикер обратила внимание на то, что бессимптомные носители также являются источниками заболевания.
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