Марина Гаращенко: Бессимптомники являются источниками заболевания COVID-19

09:50, 31 января 2022, ПАИ

Бессимптомные носители являются источником заболевания COVID-19. Об этом во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко.

«Течение заболевания непредсказуемо и у всех проходит по-разному, - рассказала Марина Гаращенко. – Сначала всё хорошо, но потом на 4-6 день могут появиться рвота, кишечный стул и температура».

Также спикер обратила внимание на то, что бессимптомные носители также являются источниками заболевания.