48 базовых станций мобильной связи в Псковской области заработают в этом году

09:54, 31 января 2022, ПАИ

48 базовых станций мобильной связи, которые установлены в Псковской области, заработают в этом году. Об этом заявил руководитель Управления цифрового развития администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире проекта «Псковский телеграм. Online» 31 января.

Он отметил, что построенные вышки ожидают сертификации, по контракту она должны быть запущены до 1 июня. Однако предполагается, что станции будут введены в строй уже в феврале. «Ускоряем процесс получения радиочастот», - уточнил Виталий Рахманов и поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за работу с федеральными министерствами в этой части.