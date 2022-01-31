48 базовых станций мобильной связи в Псковской области заработают в этом году
48 базовых станций мобильной связи, которые установлены в Псковской области, заработают в этом году. Об этом заявил руководитель Управления цифрового развития администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире проекта «Псковский телеграм. Online» 31 января.
Он отметил, что построенные вышки ожидают сертификации, по контракту она должны быть запущены до 1 июня. Однако предполагается, что станции будут введены в строй уже в феврале. «Ускоряем процесс получения радиочастот», - уточнил Виталий Рахманов и поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за работу с федеральными министерствами в этой части.
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