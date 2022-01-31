Уровень безработицы в Псковской области уменьшился в четыре раза

12:13, 31 января 2022, ПАИ

В Псковской области уровень безработицы уменьшился в четыре раза. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ рассказала заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

По словам спикера, в 2021 году ситуация на рынке труда стала более стабильной. По состоянию на конец 2021 года уровень безработицы уменьшился в четыре раза по сравнению с началом прошлого года.

«2021 год характеризуются как более стабильный, чем 2020 год, когда было большое количество сокращений», - отметила Алена Трунова.

В минувшем году на учёте в службе занятости состояли 2 427 человек. В 17 районах области повышенный коэффициент безработицы.

«На уровне СЗФО у нас довольно хорошая ситуация. У граждан есть большой выбор вакансий и нам есть что им предложить», - добавила Алена Трунова.