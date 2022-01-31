Ещё 5 жителей Псковской области скончались от коронавируса

13:01, 31 января 2022, ПАИ

Ещё 5 жителей Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего болезнь унесла жизни 1 432 пациентов псковских медучреждений.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 75 680 случаев заражения коронавирусом, в том числе 257 — за минувшие сутки. Выздоровело 70 590 жителей области, из них 156 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент в Псковской области проведено 765 581 исследование на коронавирус, за сутки сделано 2017 тестов.