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Общество

Школы в Бежаницком и Пыталовском районах перевели на дистанционное обучение

Две школы в Бежаницком районе и одна в Пыталовском переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19, пишет официальный Telegram-канал региона.

В Бежаницкой средней школе и в Чихачёвской средней школе введены ограничительные мероприятия по новой коронавирусной инфекции, ученики по 6 февраля переведены на дистанционное обучение.

Также ограничительные мероприятия введены в Пыталовской средней школе, дети переведены на дистанционное обучение.

Напомним, школы Пскова и Псковского района ушли на дистанционное обучение с 27 января.

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Школы в Бежаницком и Пыталовском районах перевели на дистанционное обучение

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