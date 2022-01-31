Школы в Бежаницком и Пыталовском районах перевели на дистанционное обучение

13:50, 31 января 2022, ПАИ

Две школы в Бежаницком районе и одна в Пыталовском переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19, пишет официальный Telegram-канал региона.

В Бежаницкой средней школе и в Чихачёвской средней школе введены ограничительные мероприятия по новой коронавирусной инфекции, ученики по 6 февраля переведены на дистанционное обучение.

Также ограничительные мероприятия введены в Пыталовской средней школе, дети переведены на дистанционное обучение.

Напомним, школы Пскова и Псковского района ушли на дистанционное обучение с 27 января.