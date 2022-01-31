Победа псковичей на чемпионате СЗФО по танцевальному спорту – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

16:25, 31 января 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации 27 января прошла пресс-конференция, посвящённая победе псковской команды на чемпионате СЗФО по танцевальному спорту в Архангельске. Участие в ней приняли руководитель хип-хоп центра «Хоть Отбавляй» Кристина Кочнева, тренер сборной региона по брейкингу Кирилл Кочнев и танцоры Мария и Никита Костины.



Спортсмены объяснили название своей команды, рассказали о том, со скольких лет берут детей в данный вид спорта и сколько человек в регионе занимаются брейкингом. Также руководитель центра рассказала, на что делают упор во время тренировок, есть ли в центре индивидуальный подход и зачем на тренировки приглашают родителей.

– Всем большой спортивный привет! Меня зовут Валерий Гусев, добро пожаловать в медиацентр Псковского агентства информации. Сегодня к нам пришли представители псковской команды, которая победила на чемпионате Северо-Запада по танцевальному спорту в Архангельске. Я с удовольствием представляю наших гостей. Это руководитель хип-хоп центра «Хоть Отбавляй» Кристина Кочнева, тренер сборной региона по брейкингу Кирилл Кочнев и член юношеской сборной России по брейкингу Мария Костина. Спасибо, что пришли! Мы вас от души поздравляем. Первый вопрос, Кристина, к вам как к руководителю и наставнику. Как удалось завоевать такое большое количество наград – 26 медалей? Вы, наверное, установили какой-то рекорд?

Кр. К.: За последние 2 года это, действительно, наше рекордное количество медалей, побед, призовых мест за все выезды. Мы всегда очень усердно готовимся к соревнованиям, и чемпионат первенства Северо-Западного федерального округа открывает год 2022-й. Это всегда первые соревнования в новом году. В прошлом году мы привезли, если не ошибаюсь, 12 медалей. Но у нас ездило в 2 раза меньше человек. В этом году у нас поехало 26 человек, и мы привезли 26 медалей. Подготовка была, действительно, серьезная. Конкуренция была достойная, присутствовало 8 регионов: и Калининград, и Архангельская область, и Ленинградская область. Из Псковской области нас было 26. Самому маленькому было 7 лет, самым старшим – 29.

– Я так понимаю, в командном зачете вы выиграли, да?

Кр. К.: Да.

– А кто на втором месте, какой регион?

Кр. К.: Затрудняюсь ответить.

Кир. К.: Я думаю, что Калининград.

Кр. К.: Думаю, да, скорее всего, Калининград.

– Вы сказали, что уровень соревнований серьезный. А далее-то что – чемпионат России?

Кр. К.: Да, чемпионат первенства России. На самом деле, у нас соревновательный календарь довольно плотный, выезды каждый месяц. Следующий наш выезд – в Новосибирск, это будут всероссийские соревнования, они состоятся в середине февраля. В середине марта состоятся всероссийские соревнования опять в Архангельске. И затем мы уже поедем на чемпионат и первенство России отстаивать честь Псковской области.

– А международные соревнования – есть опыт участия в них?

Кр. К.: Да. Буквально в декабре, 10-12-го, прошли международные соревнования в Москве, в рамках Кубка России, где мы тоже принимали участие. Наша команда вошла в топ-8 лучших команд среди стран СНГ, и с Кубка России мы опять-таки привезли довольно большое количество первых призовых мест.

– Это здорово. Мы вами по-настоящему гордимся.

Кр. К.: Спасибо!

– Спасибо вам, что добываете золото и другие драгоценные металлы для нашего региона. Маша сидит тут рядом, а в зале, как я понимаю, твой брат. Как его зовут?

М. К.: Костин Никита, в мире брейкинга известен как би-бой Полтос.

– Полтос? Очень интересно. Ты придумала ему кличку такую, псевдоним?

М. К.: Тренер.

– Расскажи, пожалуйста, как ты попала в брейкинг, что для тебя значат эти танцы?

М. К.: Я попала, можно сказать, и через Никиту, и через Кристину. Потому что первыми пошли на брейкинг Кирилл и Никита. Меня вначале не очень тянуло. Потом я пошла заниматься к Кристине аэробикой, и мы уже вместе пришли на тренировки к Кириллу. И тогда втянулась. Брейкинг для меня уже как часть жизни. Все свободное время я танцую. После школы мы сразу идем на брейкинг, там помогаем, сами тренируемся.

– В номинации «Девушки 13-15 лет. Один на один» ты стала победительницей. Что значит эта номинация «Один на один»?

М. К.: Соло. Получается, я билась одна против моих соперниц, командные и личные соревнования.

– Личные соревнования?

М. К.: Да, один на один.

– Там тоже несколько этапов, туров надо было пройти, чтобы попасть в финал?

М. К.: Да, там отборочные надо было сделать, выход надо было сделать, шоу свое показать. И постепенно проходили битвы. В нашем мире танцев называется баттл.

– Понятно, откуда все пошло. Оттуда, из-за рубежа? Немного об истории вашей студии «Хоть Отбавляй», центра, хип-хоп-центра расскажите, пожалуйста.

Кир. К.: История команды «Хоть Отбавляй» начинается в 2002 году. Основана она была Артемом Перуком и Дмитрием Лариным. На радиозаводской площади был небольшой молодежный центр, потом он стал кафе-бар «Гараж». Сейчас это помещение полностью разрушено. С 2002 года ведется такое формирование, команда, которая называется «Хоть Отбавляй». Дело в том, что название пошло с тех пор, когда команды по брейкингу насчитывали 10-16 человек, их было всего две, их просили выступить, а они говорили: «Да у нас народу хоть отбавляй!». С тех пор и пошло такое название.

Ребята с тех пор сформировали свои сборные, и в итоге в 2009 году в команде «Хоть Отбавляй» остался один Артем Перук, который мне впоследствии передал школу. В 2010 году я создал школу «Хоть Отбавляй». Мы занимались в разных центрах, таких как «Фридом», «Мозаика». И у меня получилось создать команду последователей, учеников, и нас стало 120 человек. Я понял, что это достаточно большое, интересное заявление для меня как для тренера. И в 2014 году мы создали хип-хоп центр «Хоть Отбавляй». Нашли помещение – это был заброшенный завод. Нам предоставил территорию Аркадий Павлович Калужский, за что ему огромное спасибо, он нас выручил, он дал помещение. И в дальнейшем, с 2014 года, около 500 человек насчитывается в нашей команде. Мы представляем город Псков в двух центрах – это на Октябрьском и на Михайловской. И у нас есть занятия в восьми районных центрах – это Остров, Печоры, Палкино, Дедовичи, Порхов, Бежаницы, Опочка и Остров. Мы создали команду. В команду преподавателей – кого-то вырастили, кого-то пригласили. И получается, из двух человек, с 2002 года наша команда в этом году уже отметит 20-летие, где мы соберем у нас в гостях, надеюсь, у нас в городе Пскове всю Россию и покажем документальный фильм о том, что нам удалось сделать за последние 20 лет, покажем всю творческую мощь нашей танцевальной команды. Покажем спектакль и танцевальный басс. Надеюсь, что все это пройдет достаточно успешно. Будем ждать этого события.

– Здорово! Спасибо вам за эту историю. Спасибо вам за этот – это же большой труд, я даже не представляю, и все на ваших плечах, да?

Кир. К.: Да!

– Расскажите, пожалуйста, брейк-данс и брейкинг – это одно и то же или все-таки чем-то различаются? Я просто из своего детства, из своей юности помню брейк-данс, какие-то элементы, которые мы пытались на дискотеках повторить за известными музыкантами. А брейкинг – что это такое и чем отличается?

Кир. К.: На самом деле, это одно и то же. Просто брейк-данс был назван средствами массовой информации в Америке. Почему сразу не был назван брейкинг? Потому что в Америке часто выходят новости, которые называются «Брейкинг ньюс», новости быстрого реагирования. И поэтому брейкинг так не назвали тогда. Наверное. Но сейчас, когда закрепляли его как олимпийский вид спорта, хотели максимально правильно его закрепить, и название брейкинг, или бибоинг, что означает именно людей, танцующих брейк. Еще раз повторюсь: брейк-данс – это название, которое придумали массмедиа, а брейкинг – это название среди уличных танцоров, как он непосредственно назывался, как они называли друг друга.

– Брейкинг пришел из рэп-культуры, я правильно понимаю?

Кир. К.: Нет, все появилось, как вы сказали, на вечеринках, был такой дяденька Кул Герк, или Крутой Геркулес его звали в простонародье, на русском. Он запустил целую серию вечеринок, где он собирал ребят из простых районов, и они, получается, танцевали такой танец, называется рок-дэнс. Это когда люди танцуют под целую песню, и там есть танцевальные кусочки, когда нет слов в проигрыше. В простонародье эти проигрыши называются брейкс. Как раз на этих брейкс Кул Герк поставил первые две вертушки, он сделал это первым и начал играть эти проигрыши вместе. Эти проигрыши настолько завлекали людей, что они начинали колбаситься и потихоньку опускались вниз. И с тех самых пор появилось параллельно этому МС, диджей, он же МС, у него был микрофон около вертушек, он выкрикивал какие-то слова, подбадривал толпу, это давало какое-то зарождение данс-рэпу, что в последующем дало отдельный толчок рэпу и брейкингу. Это смежные направления, часть хип-хоп-культуры, но не каждый рэп является частью хип-хоп-культуры. Потому что хип-хоп-культура – это нечто огромное и большое, то, что берет в себя большие, настоящие ценности. Мир, любовь, единство, радость и уважение. Поэтому не все, кто сочиняет стихи в ритм, относятся к хип-хоп-культуре. И даже не все те, кто крутится на голове, относятся к культуре хип-хоп.

– Я так понимаю, что это уже олимпийский вид спорта?

Кир. К.: Да, совершенно верно. В 2018 году прошла впервые юношеская Олимпиада в Буэнос-Айресе, где брейкинг уже был представлен на международном уровне. Соответственно, выиграл эту Олимпиаду Сергей Чернышов, его зовут би-бой Бамблби, что уже обозначило Россию как страну, которая будет лидировать в этом направлении. Нам удалось тогда дойти до этапа международного, до последнего этапа, мы ездили в Японию. Мой ученик Киреев Давид Романович был дублером Сергея. Сергей оказался чуть выше по рейтингу, и он был одним человеком, который представлял сборную. Если бы с ним что-то случилось, Давид был также членом сборной России, который оказался в топ-12 танцоров планеты как раз по брейкингу до 18 лет, в 2018 году. И должна была состояться в Японии, если не ошибаюсь, в 2022 году юношеская Олимпиада, где ребята могли уже представить нашу страну – Мария и Никита. Но на данном этапе Олимпиаду в Токио перенесли юношескую в 2022 году, и получается, что ближайшая Олимпиада по брейкингу будет уже в 2024 году, уже среди взрослых, а сборная формируется. Сейчас будут вестись этапы формирования сборной. Но пока тяжело сказать, кто туда поедет. Сборная будет представлена пока только одним человеком, командного первенства не планируется. Если говорить о наших шансах, как о городе Пскове, поучаствовать, то я думаю, что в 2024 году это будет тяжеловато сделать, поскольку ребятам еще будет 17, они еще не дорастут. А получается, что в 2028 году, когда будет Олимпиада в Лос-Анджелесе, вот тогда уже есть большие шансы поучаствовать в Олимпиаде, уже на международном уровне.

– Пожелаем, чтобы состоялись и эти Олимпийские игры, и чтобы псковичи попали в сборную России. А почему только в сборной один человек?

Кир. К.: Пока в таком формате ведется. Как демоверсия, как пробное направление. Ведутся переговоры о командном соревновании. Конечно, командные соревнования в разы интереснее смотреть, чем соревнования один на один. На данном этапе разрабатываются программы, правила, как это судить, как это можно провести и в каком формате будут соревнования. Это бывает в виде шоу, в виде импровизации. И сейчас это обсуждается.

– Кристина, вы тоже ведь завоевали золотую медаль на прошедших соревнованиях? А может, вам тогда и на Олимпиаду съездить? Стоит побороться за эту возможность?

Кр. К.: Да. Мы поедем сейчас на чемпионат России, где будет формироваться сборная России на ближайший год. И будем стараться, вкладывать все возможные силы.

– А в Архангельске тяжело было вам?

Кр. К.: На самом деле, в Архангельске было не так много участников, но все равно конкуренция достойная. Самый сложный этап, наверное, – это чемпионат России, потому что уровень женского брейкинга на данный момент повысился. Возможно, это связано с тем, что как только брейкинг отнесли к спортивной дисциплине, девочек и мальчиков разделили на 2 отдельные категории. До, если не ошибаюсь, 2017 года все соревнования, всегда, в основном, происходили совмещенно. Мальчики бьются с девочками, наравне. И многих девочек это иногда пугало, потому что не было достаточной самореализации. Девочки все равно пасовали перед парнями. Сейчас, так как девочек выделили в отдельную категорию, разделили по возрастным рамкам, то сейчас это несколько вдохновило девочек на тренировки. И на самом деле, очень много девушек и женщин, есть те, у кого 1-2 ребенка, все выступают в номинации «19 лет и старше». Кому-то по 30 лет, кому-то по 35 лет, а они на довольно высоком уровне танцуют и представляют свои регионы.

– К вам детей приводят? Или сами дети приходят? В каком возрасте? Должна ли быть у них какая-то начальная физическая подготовка? Или вы всему учите с нуля?

Кр. К.: Мы учим всему с нуля. Самым маленьким у нас 3 года. Мы объявляем набор с 3 лет. Верхней возрастной рамки у нас нет. На данный момент мы открываем группу «Кому за…». У нас часто ходят родители, и параллельно занимаются дети. Мы иногда делаем группы совмещенного характера, для того чтобы родители прочувствовали эту нагрузку, которую испытывают дети на тренировках. Потому что из коридора легко кричать: «Петя, давай, старайся, сильнее делай движение!» Когда родитель заходит вместе с ребенком в зал и понимает, что стоять, держать статику с гантелями, руки в стороны – это действительно сложно, то родители чувствуют, что их ребенок старается, что это далеко не просто. А так – с 3 лет мы берем, с нулевой подготовкой, всему учим сами. Это начальные физические упражнения на укрепление мышечного корсета, это растяжка, координация, изучение музыкальных основ, изучение базовых движений и направлений в брейке.

– А азы – какие элементы считаются азами брейкинга? Растяжки, стойки? Расскажите, с чего начинается?

Кир. К.: Получается, что брейкинг делится на 5 направлений. Это топрок, верхнее движение, когда мы делаем, стоя на ногах. Это гоу-данс, когда мы опускаемся вниз, специальные движения, которые нам помогают опуститься вниз. Это нижние движения – футворк, которые, наверное, ближе всего к нам, славянам, это движение вприсядку непосредственно, сидя на корточках. Это вращение – пауэрмув, когда мы крутимся на голове, на спине, на плече, на всем, что крутится. И это стойки. Пять направлений. Соответственно, есть определенные базовые движения. Скажем, в каждой команде выделяют своего рода свою базу для этих категорий движений, у каждого где-то 5 движений таких, где-то 10 движений. У топрока, например, или 10 движений захода выделяют, или сколько-то, по-разному. Но в среднем идет такая классификация движений. Еще раз – верхние движения, спускания вниз, нижние движения ногами, стойки, вращения. И примерно в такой последовательности мы изучаем, есть учебный план для ребят. Плюс параллельно есть физическая подготовка – отжимание, выносливость, координация и растяжка. И получается, тренировка состоит из семи частей: пять, из которых непосредственно состоит брейкинг, и функционал. Это физическая подготовка в виде отжиманий и растяжки.

– Какие-то внутришкольные, внутриклубные соревнования проходят тоже у вас?

Кир. К.: Да, смотрите, каждую пятницу мы выявляем лучшего ученика недели. Что впоследствии ведет к лучшему ученику месяца. Мы учредили у себя в зале небольшую копилку, где ребята скидывают какую-то мелочь, и в конце месяца мы разыгрываем, и какой-то ученик месяца забирает себе эту копилку. Чтобы у ребят был стимул, это раз. Во-вторых, мы поддерживаем ребят, и каждый раз на неделе разыгрываем либо футболки, либо кепки с нашим логотипом, чтобы ребята могли гордиться и носить эту одежду, что они ее выиграли и так далее. Ну и премия «Ученик месяца» превращается в конце года в «Ученик года». Ребята могут выиграть годовой абонемент или поездку, например, в лагерь, который мы организовываем, что в последующем может им помочь сэкономить родительские средства, и они их уже пустят на свое дальнейшее развитие.

– Это хорошая мотивация, на наш взгляд.

Кир. К.: Да, это работает.

– Маша, расскажи, пожалуйста, какие элементы ты умеешь исполнять, чем удивлять публику, своих, других участников и клуба «Хоть Отбавляй», и зрителей? Что тебе дается легко? Над чем пришлось попотеть, как говорят?

М. К.: У меня очень гибкая спина, и мой танец ярок тем, что все движения гибкие. Также сейчас я добавляю движения через спину, чтобы менять плоскость, чтобы по танцполу было все шире видно. Тяжеловато давались фризы, это стойки, и вращения пауэрмув, но со временем больше тренировок, и легче становится, все получается.

– Ты умеешь стоять на руках?

М. К.: Да.

– Вращаться на голове умеешь?

М. К.: Почти. Чуть-чуть получается. Еще немного оборотов, но я стараюсь, учусь.

– Танец одновременно, получается, и спорт, и искусство. И задача, я обращаюсь к Кристине, тренера – составить танец таким образом, программу, чтобы жюри оценило по достоинству. Расскажите, как создается танец в этом направлении? В брейкинге?

Кр. К.: На самом деле, это несколько сложнее, нежели в танцевальном спорте. Я занималась спортивной аэробикой, у нас была заготовленная программа от и до. Здесь нет обязательных элементов.

– А как оценивается тогда?

Кр. К.: Оценивается, на самом деле, достаточно субъективно. И все сейчас спорят в брейк-сообществе, но оценивается… Есть какой-то, например, набор базовых элементов, но они не являются обязательными. Как в гимнастике, например, круги Деласала, у нас называются флаера, то есть это общеизвестный элемент, который является в направлении брейкинг, все понимают, как его делать. Есть определенный состав судей, которые достигли определенного статуса, уровня, которые понимают, что, условно говоря, если на этом элементе человек зацепляет ногами пол – то это нечистое исполнение. Есть несколько критериев, но заготовленной программы от и до нет. Мы, например, в процессе обучения детей делаем упор на изучение этих базовых элементов и на умение пользоваться ими, ориентироваться под музыку. Мы их учим оригинальности. Как адаптировать тот или иной элемент под себя? Здесь нет запрещенных элементов, то, что отличает наш вид спорта от той же самой гимнастики или еще чего-то. Это дает свободу творческого мышления, чтобы ребята развивались каждый по-своему. Один ребенок приходит – он гибкий, мы усиливаем эту его сторону, помогаем развить остальные. А другой ребенок приходит прыгучий, мы развиваем акробатику, делаем упор на этом. Поэтому это такая отличительная черта, поэтому ребенок становится действительно индивидуальностью, он развивается по-своему. И несмотря на то, что у нас порядка 500 учеников, я не могу сказать, что тот или иной ученик танцует один в один как другой ученик. Каждый из них чем-то отличается, несмотря на то, что база элементов у всех одинаковая, на тренировках мы учим одни и те же элементы. Просто умение пользоваться ими у каждого ребенка свое. В этом, конечно, плюс того, что ребенок учится импровизировать, ориентироваться под музыку, тем самым становясь серьезнее, взрослее.

– Иными словами, танец – это комбинация элементов определенных в определенной последовательности?

Кир. К.: Нет, не в определенной последовательности! Тут вообще нет последовательности! Дело в том, что диджей каждый раз играет свою музыку, а в баттле ты никогда не знаешь, какую музыку он поставит. Соответственно, эта музыка может быть разной скорости, вообще совершенно разной скорости и разного диапазона. Это может быть рэп, это может быть фанк, и ты должен войти в эту музыку, показать перечень движений. Но большинство танцоров не могут повторить движений друг друга, и в этом и прелесть этого танца, что каждый показывает свою индивидуальность. Суть нашей подготовки заключается в том, что мы изучаем базу, поэтому увеличиваем способность и то, к чему предрасположена конституция тела. Вот Маша сказала, что у нее гибкая спина, и мы делаем на это упор, делаем движение именно через это. Никита, например, ему легко даются вращения, легко даются стойки, и мы делаем упор на это. И из этого складывается его стиль. И он этим стилем, какими-то движениями уже пробует загнать под музыку, где музыка замедляется – он замедляется, и так далее. Тем самым, получается, что мы учим ребят реагировать на музыку своими базовыми движениями, которые удобны именно им.