Великие Луки встречают участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей

10:41, 08 июня 2025, ПАИ

Великие Луки встречают участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей. Состоялся флешмоб «В который раз летят над городом шары» в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей и 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Во флешмобе приняли участие образцовые хореографические коллективы «Клякса» и «Жемчужина», образцовые коллективы – хореографические ансамбли «Грация» и «Феникс», а также шоу-группа «Карусель».

Флешмоб был создан благодаря усилиям команды специалистов. Постановщиком выступила Виктория Лучшева, оператором квадрокоптера стал Алексей Левицкий, а монтажом занимался Роман Зимин. Музыкальное сопровождение флешмоба подготовили авторы песни Зоя Поташева, Сергей Копаев и Владимир Малышев, при этом саму песню исполнил Сергей Копаев.

Уже запущена регистрация судейской команды и официальных представителей на 29-й Международной встрече воздухоплавателей. Регистрация пилотов стартует в 12:00.

Кроме того, пресс-центр встречи также готовится к аккредитации СМИ и к взаимодействию с общественностью. В этом году подано более 180 заявок на освещение встречи, из них пять направили федеральные каналы

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 8 по 16 июня. Организаторы планируют устраивать большинство полётов непосредственно над городом.

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