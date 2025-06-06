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Спорт

Пилот 29-й Международной встречи воздухоплавателей поделился своими ощущениями перед стартом соревнований

Максим Валуев – один из самых молодых пилотов, участвующих в 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. С организаторами спортсмен поделился своими впечатлениями о предстоящем мероприятии. Интервью размещено в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Максим Валуев. Фото: «Первый Псковский»

«Для меня это большая честь – быть частью столь значимого события в своём родном городе, – отметил Максим. – Я испытываю одновременно волнение и профессиональный энтузиазм в связи с возможностью обмена опытом с более опытными коллегами и участия в воздухоплавательном сообществе».

Максим Валуев занимается воздухоплаванием уже около десяти лет, из которых пять лет он выступает в роли пилота. Его привлекает возможность парить в воздушном пространстве и видеть мир с высоты птичьего полёта. Воздухоплавание для него – это сложный технический и творческий вид спорта, требующий не только профессиональных навыков, но и способности быстро и точно принимать решения в экстремальных условиях.

Участие в Международной встрече воздухоплавателей именно в Великих Луках, по признанию спортсмена, имеет особое значение, так как он ощущает глубокую связь с родным городом и его жителями. Он отметил, что видеть, как Великие Луки становятся центром воздухоплавательного сообщества, для него источник гордости. Мужчина подчеркнул важность продолжения развития воздухоплавания в России и привлечения новых поколений пилотов.

В преддверии 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту Максим Валуев выразил желание продемонстрировать свои профессиональные навыки и поделиться опытом с коллегами. Он пожелал всем участникам безопасных полётов, точности в управлении воздушными шарами и высокой динамики соревнований.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 8 по 16 июня. Организаторы планируют устраивать большинство полётов непосредственно над городом.

Ранее в интервью телеканалу «Первый Псковский» Максим Валуев отметил высокий уровень организации Международной встречи воздухоплавателей.

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