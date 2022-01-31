С 1 по 7 февраля Великолукская кадетская школа закрывается на карантин

15:49, 31 января 2022, ПАИ

С 1 по 7 февраля на карантин закрывается Великолукская кадетская школа. Ученики будут учиться дистанционно. Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Инна Репях в беседе с корреспондентом газеты «Великолукская правда. Новости».

На данный момент в Великих Луках на карантине по ОРВИ находятся 18 классов. Из-за коронавирусной инфекции закрыто 23 класса и 4 группы в детских садах. Учреждения дополнительного образования продолжают работу в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мер.

В связи с увеличением распространения коронавирусной инфекции на территории Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников принял решение перевести все школы Пскова и Псковского района на удаленный режим обучения с 27 января по 6 февраля.