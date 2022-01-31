Развитие Псковского района – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

17:44, 31 января 2022, ПАИ

В 2022 году в медиацентре ПАИ будет реализовываться новый проект: цикл пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. В рамках проекта планируется рассказывать о деятельности органов местного самоуправления в регионе, о достижениях, реализуемых проектах и актуальных задачах. Отдельно надо отметить, что конференции будут проводиться ведущими совместно с сомодераторами – главными редакторами районных газет.

Открывается цикл пресс-конференцией с Натальей Федоровой, главой самого крупного муниципалитета – Псковского района, а в качестве сомодератора выступает главный редактор районной газеты «Псковская провинция» Лилия Быстрова. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

– Наталья Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о главных итогах прошлого года в районе: каких достижений удалось добиться в развитии муниципалитета в 2021 году и что значимого было сделано?

Наталья Федорова: Спасибо за вопрос, Надежда. Он очень объемный. Результаты 2021 года порадовали, несмотря на сложную ситуацию. А сложность была во многом: не только период пандемии накладывает свои отпечатки, но и погодные условия, которые повлияли на работу сельхозпроизводителей, и АЧС, о которой, к счастью, уже можно только вспоминать. Несмотря на все сложности, год оказался продуктивным во многих отраслях.

Начать хотелось бы с нацпроектов, потому что сейчас это первоочередная задача, и мы с ними справились по всем направлениям. Начну я с БКД («Безопасные и качественные автодороги»): в рамках муниципалитета был выполнен ремонт дорог протяженностью 1 150 метров – это сумма около 14 миллионов. В рамках региональных дорог также был выполнен большой объем работ на дорогах. Конечно, не только полотно ремонтируется, но и выполняются сопутствующие работы по обеспечению безопасности. Так, мы продолжили выполнение пешеходного тротуара на дороге от «Псковэнерго» в деревне Родина.

Сложный плодотворный год

Дороги – это особенная тема для Псковского района. Могу отметить, что до декабря мы исполняли контракты, так как была большая экономия в результате аукционов и удалось протяженность выполненных работ на дорогах увеличить до 30 километров. Это хороший показатель.

В этом году мы планируем не снижать темпов. Несмотря на то что, к сожалению, проект БКД для нас закончился, работа будет выполняться за счет региональной субсидии, в которой выделено порядка 70 миллионов, и за счет средств местного бюджета, которые тоже заложены в хорошей сумме.

Наверно, одним из самых масштабных проектов был инфраструктурный проект в Борисовичах: это работа с сетями, которую мы впервые исполняли. Но для застройщиков (район Борисовичи активно развивается, лидирует по строительству МКД и вводу жилья) этот был проект очень большой и дорогостоящий. Но в двух кварталах были построены сети водоснабжения, хозяйственно-бытовые и ливневые канализации, теплосети и газопровод – порядка 62 миллионов рублей в целом было затрачено на два квартала.

Хороших результатов мы добились в сфере образования: здесь реализовалось несколько направлений национальных проектов. Во-первых, это увеличение количества мест дополнительного образования: в Тямшанской гимназии было открыто 67 мест дополнительного образования – в основном по спортивному направлению.

Также были открыты новые «Точки роста». На сегодняшний день их уже 10 в школах Псковского района, в образовательных учреждениях, и шесть ЦОС (цифровая образовательная среда), кабинетов, где модернизировано компьютерное оборудование, которое можно использовать при проведении обучения. Деньги на ремонт кабинетов выделяет муниципалитет: второй год мы выделяем порядка двух миллионов ежегодно, – а все оборудование поступает уже в рамках федерального проекта. Эти новые образовательные пространства активно используются в образовательном процессе, и в этом году планируется также открыть кабинеты в средних школах с малой численностью – остались Москвинская и Карамышевская. Поэтому практически тему с профильными современными кабинетами мы закроем.

Хочется отметить, что пусть это и не национальный проект, но впервые на территории образовательных учреждений появилась современная спортивная площадка. Она построена по программе «Газпром» – детям» на территории Моглинской средней общеобразовательной школы. Надеемся, что проект будет и в этом году продолжен, потому что у нас десять средних общеобразовательных учреждений – это юрлица, среди которых еще три основные школы и 14 дошкольных образовательных учреждений. Почему я отмечаю эти цифры? Потому что протяженность Псковского района и территориальная удаленность некоторых населенных пунктов очень большая и такая сеть требует особого внимания, и хотелось бы, чтобы каждая территория, каждое образовательное учреждение развивались в соответствии с современными требованиями.

Наверно, Моглинская школа может сейчас выступить примером: на ее территории в 2020 году, в декабре, мы сдали самый большой детский сад в Псковском районе, на 270 мест, в 2021 году появилась спортивная площадка – и вот уже хорошее, современное образовательное пространство построено. Хотелось бы по этому принципу действовать везде. И мы надеемся, что так и будет.

Но продолжу о национальных проектах. По программе «Земский учитель» уже работают три педагога в школах Псковского района, и мы будем продолжать это направление развивать.

ТОС – творчество, опыт, сотрудничество

Лилия Быстрова: Сейчас очень актуальна тема развития районных ТОС и участия в этом муниципальной власти.

Наталья Федорова: Действительно, у нас есть о чем сказать, потому что территориальное общественное самоуправление – это помощь местному самоуправлению в решении актуальных вопросов, которые ставят сами же жители, и в данном случае они могут их сами и помогать решать, и решают. Начинали мы с небольшого количества: два года назад ТОС было только три и всего одно ТОС было юрлицом. На сегодняшний день их уже 16, и они активно участвуют в грантах, в конкурсах среди ТОС, пять-шесть грантов ежегодно получают – это очень хорошее привлечение средств на территорию.

Проекты, которые реализуются ТОС на территории Псковского района, совершенно разнообразны. Например, ТОС «Александровский посад», которое находится на острове Залита, особой межселенной территории, реализовало проект обустройства современной, новой детской игровой площадки. В Щиглицах это был ремонт части водопровода. Где-то делают дороги, где-то ремонтируют объекты, то есть выбирают разнообразные направления.

Но жители уже понимают возможность своего участия, возможность делать шаги к улучшению, благоустройству населенного пункта и вообще решению проблем. Мы активно поддерживаем это направление, всячески его продвигаем. В нашей администрации находится один из проектных офисов «Команды 2018», который мы используем для обучения проектной деятельности, для помощи в написании заявок, встреч и продвижения этого направления.

– А на примере уже работающих ТОС население проявляет заинтересованность в том, чтобы самоорганизоваться?

Наталья Федорова: Проявляет, интересуется опытом других. Они активно общаются между собой, и мы даже рекомендуем: вы можете обратиться за помощью в такую-то волость. У них уже даже образовалось свое небольшое сообщество активных, инициативных руководителей ТОС, потому что это тоже люди своеобразные, интересные, со своей жизненной позицией.

Но я бы хотела отметить еще один механизм, который помогает в этом направлении развитию территорий. Это достаточно новое направление, но у нас уже есть свои результаты в 2021 году: это инициативное бюджетирование. Две волости подали заявки на участие в этом проекте: это Писковичская волость с проектом обустройства берега реки Великой (за храмом, ближе к Видному: хорошая территория, но она действительно требует масштабного благоустройства) и Завеличенская волость с проектом ремонта дороги на улице Владимирской – это тоже актуальная тема для многих жителей района. К счастью, оба этих проекта прошли, выделено 2 млн 449 тыс. рублей на Завеличенскую волость и 2 млн 847 тыс. рублей на Писковичскую волость. Плюсом к этим деньгам будет добавлено порядка 600 тыс. рублей на каждый проект – это внебюджетные средства и волостные средства в определенной пропорции. На мой взгляд, это хорошая возможность реализовать уже более масштабные проекты по сравнению с ТОС, улучшить доступность и привлечь где-то даже туристический потенциал. Так что здесь очень хорошая почва для развития.

– Каких результатов удалось достичь в работе с инвесторами в прошлом году и какие инвестпроекты реализуются в Псковском районе?

Наталья Федорова: Я бы хотела сразу обозначить, что район не сам по себе: мы работаем, но в комплексе с администрацией Псковской области, потому что инвестпроекты достаточно крупные и здесь нужна помощь абсолютно всех структур.

Конечно, хочется начать с особой экономической зоны «Моглино», в которой увеличивается количество резидентов. Мы не говорим только о теоретическом увеличении, мы видим, как активно строится площадка завода «Титан-Полимер», а это миллиардные вложения. Помимо этого, еще несколько резидентов уже приступили к строительству своих объектов. Экономическая зона развивается, это очень радует, потому что это и занятость населения, и инфраструктура, и социальное партнерство, которое хотелось бы отметить: в 2021 году в рамках социального партнерства с «Титан-Полимером» благодаря их помощи мы реализовали два хороших социальных проекта – ремонт Тямшанского дома культуры и ФАПа в деревне Тямша. ФАП уже закончен, сейчас туда закупается оборудование, и жители буквально в ближайшее время будут получать качественную услугу: мы расширили помещение, и детское население будет приниматься отдельно, и взрослое, а это очень важно в современных условиях.

Также хотелось бы отметить еще два крупных инвестпроекта, которые реализуются на территории Псковского района: это строительство крупнейшей в нашем районе фермы в Краснопрудской волости (деревня Ажово). Это проект «Агроинвеста», очень масштабный, и сегодня они уже на хорошей стадии строительства.

Еще один крупный проект – это создание производства глубокой безотходной переработки древесины в деревне Спасовщина ООО «ОСКО», он уже запущен, и не только на стадии строительства – уже реализуется продукция и они расширяют вторую площадку. Для района это очень хорошие, крупные инвестпроекты, и мы будем продолжать работу в данном направлении.

То ли в городе, а то ли в деревне

Лилия Быстрова: Сейчас стирается грань между городом и районом, люди живут в районе – работают в городе, и наоборот. Чувствуют они себя горожанами или жителями района – это неважно, но важно, что требования к качеству жизни высокие. В этой связи возникают проблемы, жалобы? И как удается их решать?

Наталья Федорова: Конечно, когда район не имеет своего районного центра, а расположен вокруг плотным кольцом, со всех сторон окружая город Псков, областной центр, мы понимаем, что взаимодействие неизбежно. И те моменты, о которых вы начали говорить, конечно, присутствуют. Что касается взаимодействия, у нас есть полное взаимопонимание с городом Псковом, мы работаем очень плотно абсолютно по всем направлениям. У нас и дороги стыкуются, и образовательные учреждения.

Лилия Быстрова: Удается договариваться?

Наталья Федорова: Конечно, удается, а как же! Всегда важно понимать друг друга, слышать. Вот говорила про улицы Владимирскую и Никольскую – там тоже совместный проект в этом году. Так что это неотъемлемая часть.

Жители приобретают новое жилье в микрорайонах, которые активно развиваются: это Борисовичи, это Хотицы, тоже огромный микрорайон. Там себя чувствуют горожанами по всем условиям, правда? Все вокруг современное, все соответствует требованиям. Но в то же время они имеют и приоритеты, живя в сельской местности. Это определенные льготы, оплата электричества по совершенно другим тарифам, люди чувствуют комфорт и не спешат от него уйти. Поэтому здесь вопрос очень сложный.

Кроме того, транспортная доступность: из некоторых микрорайонов Псковского района можно добраться до центра быстрее, чем с другого конца города. Очень много положительных моментов.

Конечно, есть сложные моменты. И о них сегодня тоже можно сказать. Это, конечно, образовательные учреждения. Да, без сомнения, ты видишь окна детского сада напротив, но в приоритете будут жители города. Хотя мы, конечно, отрабатываем каждое обращение, работаем с городом, чтобы наши жители не страдали из-за этих моментов.

– Медицинские услуги?

Наталья Федорова: С медицинскими услугами такая же история, потому что у нас одна поликлиника. Но мы прорабатываем в этих микрорайонах проект строительства. Что это будет, пока не могу сказать, но это будет объект здравоохранения, который будет обслуживать в том числе наших жителей. Все проблемы решаемы. Самое главное – находить понимание.

– Вы сказали, что у вас есть совместный с городом проект ремонта Никольской и Владимирской. Будет ли этот ремонт или нет?

Наталья Федорова: Да. Ремонт самой дороги будет осуществлять волость, сельское поселение, поскольку дорога находится в границах населенного пункта. У нас несколько иной проект – благоустройства Никольской: эта территория уже как раз за дорогой и она состыкуется с территорией города там, где расположен парк 300-летия прокуратуры. Поэтому там будет общая часть, состыковка, и мы должны сделать это красиво.

– Появится ли в микрорайоне кабинет врача общей практики? Мне кажется, этой истории лет 10 точно, и на моей памяти уже выделялось конкретное место под кабинет врача общей практики, но каждый раз что-то останавливало реализацию этого вопроса. Есть ли вероятность того, что на Владимирской, Никольской появится кабинет врача общей практики? И в целом какие ФАПы и где в Псковском районе появятся в 2022 году?

Наталья Федорова: Что касается этого вопроса, действительно он многолетний. И я начала свою деятельность тоже с посещения помещения, которое планировалось выделить. Мы его отрабатывали, пытались получить денежные средства на реализацию, но, к сожалению, на тот момент ничего не получилось. И пока на вопрос, будет ли конкретно на Владимирской, Никольской, я вам не отвечу. Отвечу так: строительство планируется в Борисовичах.

Что касается строительства, на Владимирской и Никольской все-таки нужна инфраструктура, и мы над этим работаем. В 2021 году был открыт первый опорный пункт участковой полиции, он как раз расположен на улице Владимирской. Я считаю, что для жителей это положительный момент, потому что все-таки микрорайон – более 4 тыс. жителей, он достаточно большой, и должен быть порядок.

Что касается ФАПов, мы здесь идем двумя путями. Первое – это привлечение внебюджетных средств. В прошлом году я уже отметила Тямшу, в позапрошлом мы отремонтировали таким же образом ФАП деревни Неелово, но и сейчас продолжается строительство новых, модульных ФАПов – они были открыты в Ершово, Верхолино, Большое Загорье. В прошлом году ФАПы должны были быть построены в Неелово и Соловьях, но строительство было перенесено. В 2022 году будет строительство еще пяти ФАПов в населенных пунктах.

На мой взгляд, для сельской местности очень хорошее решение, потому что сами модульные ФАПы модернизируются, они будут уже улучшенного качества по сравнению с первыми. Для небольших населенных пунктов это очень хороший выход, потому что, конечно, все предыдущие ФАПы, которые есть, нуждаются в капитальном ремонте, и строительство новых – это лучший способ выхода из ситуации.

– Есть ли предпосылки к тому, что Псковский район отдаст часть территорий городу Пскову? Речь, конечно, о Владимирской, Никольской, Михайловской и так далее. Сейчас смычка между городом и деревней практически размылась, а с появлением отреставрированной, фактически обновленной улицы Кузбасской Дивизии вообще не поймешь, где город, а где деревня. Я понимаю, что для района это, наверно, болезненный вопрос, потому что как минимум 4 тыс. человек с их НДФЛ и поступлениями в муниципальный бюджет – это не так мало.

Наталья Федорова: Вы говорите о четырех тысячах – это уже заниженная во много раз цифра. Последняя всероссийская перепись показала прирост населения в Псковском районе, причем значительный.

– А сколько?

Наталья Федорова: Статданные не утверждены на федеральном уровне, я не буду говорить точную цифру, но прирост порядка 3-4 тыс. Что касается этой актуальной темы, то, неоднократно проводя опросы среди жителей, мы приходим к выводу, что мнения разделяются 50 на 50: 50 %, наверно, хотели быть бы городскими жителями, 50 % в этом не уверены, они говорят, что все-таки льготы сельской местности и многие моменты в районе их привлекают.

Такие вопросы решаются путем референдума, на законодательном уровне это достаточно сложный вопрос, не все так просто. Этот вопрос поднимался много лет назад, но мы же с вами прекрасно понимаем, что решения до сих пор нет и Псковский район не заинтересован в этом решении.

– В оперативной повестке этого вопроса нет?

Наталья Федорова: Нет. Есть же сейчас другие понятия: агломерация, развитие вокруг крупного населенного пункта. Я думаю, что для нас это будет более актуальный путь.

Проблемная территория

– Спрошу о наболевшем – о деревне Писковичи. На вопрос о проблемах с водоснабжением есть официальный ответ от 17 сентября о том, что МП «Коммунальные услуги» должно быть по решению Верховного суда передано району, а потом уже организовано новое предприятие, которое смогло бы участвовать в инвестиционной программе. Износ сетей водоснабжения два года назад составлял 87 %, а с постройкой Видного канализация стабильно периодически перестает работать. Заседание суда должно было проходить в ноябре 2021-го. В этом водном вопросе что-нибудь сдвинулось?

Наталья Федорова: Давайте я попробую коротко изложить то, что происходит. Решением Верховного арбитражного суда на муниципальный уровень должно быть передано не предприятие, поскольку оно является банкротом уже несколько лет и находится в стадии внешнего конкурсного управления, а сети водоснабжения и канализационные сети. Поэтому вопрос передачи сейчас открытый, решение суда есть – пока нет механизма передачи, и будет переоценка стоимости.

Сейчас вопрос еще не решен и по-прежнему все эти сети обслуживает МП «Комуслуги». Далее о канализации: у нее другой собственник – это коллекторные сети. Там много собственников, поэтому иногда возникают вопросы взаимодействия. Поэтому и оперативность в решении некоторых вопросов страдает. У Псковских коллекторных сетей в ведении коллектор, они представили программу инвестиционного развития, которая сейчас находится в комитете на рассмотрении: если ее утвердят с теми тарифами, которые они предлагают, то она возможна к исполнению.

Что касается проблем, которые возникают, износ сетей – это одно. Дальше – это, конечно, нагрузка. Те объемы, которые были в советские времена, сейчас значительно выше, потому что и уровень жизни повысился, и у всех появилась техника новая, стиральные, посудомоечные машины и так далее. С чем были связаны аварийные ситуации, отключения – именно с перерасходом воды: емкости даже не успевали наполнять, и МП «Комуслуги» приходилось на какой-то промежуток останавливать водоснабжение.

– У нас так в семь вечера 31 декабря случилось, когда все кинулись готовить.

Наталья Федорова: К сожалению, такие проблемы часто бывают и в городе. Мы не просто знаем об этой проблеме – мы ее стараемся решить, насколько это возможно. К сожалению, кто сталкивался с банкротством, особенно предприятия коммунальной сферы, это очень сложная тема. Но наше предприятие, несмотря на внешнее управление, работает, обеспечивает жителей всеми услугами, которые прописаны в их уставе, и по крайней мере, все относительно в порядке. Конечно, аварийные ситуации бывают везде, этого нельзя избежать. Но мы стараемся все вместе взаимодействовать и оперативно отрабатывать.

– Не получится так, что износ был 87 %, а в какой-то момент станет 100 % и весь поселок останется без воды? В ближайшее время решение найдется?

Наталья Федорова: Оно однозначно будет, и система будет модернизироваться, конечно. Но пока мы говорим об оперативном устранении аварийных ситуаций.

– В Писковичах текучка медицинских кадров, там постоянно находят нового фельдшера, потому что в связи с Видным очень большая нагрузка. Может быть, попытаться обратиться к тем же реставрационным мастерским и расширить ФАП? Дело в том, что фельдшер работает с 9 до 12, мамочки занимают очередь с 7 утра, и они с больными детьми вынуждены стоять на улице, потому что ФАП просто не оборудован. Насколько вообще развито государственно-частное партнерство?

Наталья Федорова: Оно развито. И есть проект комплексного освоения территории, поэтому этот вопрос мы обязательно рассмотрим. Но есть еще один вариант – это Неелово. Мы одно помещение отремонтировали за счет внебюджетных средств, а сейчас подходит к окончанию строительство помещения рядом. И когда мы разговаривали с главным врачом, она обращала внимание, что это будет способствовать расширению услуг и детское население будет приниматься отдельно. Мы идем по этому пути.

Здесь возможны два варианта, мы их проработаем. Писковичи – крупный населенный пункт, и мы знаем, что в детском саду есть рост, поэтому на 2022 год у нас большие планы, которые мы уже начинаем реализовывать. В ближайшее время выкупаем здание рядом с детским садом, в котором планируется обустройство двух групп детского сада, – таким образом на 60 мест увеличим посещаемость детского сада «Рябинушка», потому что детей очень много и есть очередь.

– И никто не хочет в город уходить, потому что сад-то замечательный.

Наталья Федорова: Сад замечательный, согласна. Поэтому вот такой вариант решения. Думаю, что он устроит всех. Мы сейчас все детально прорабатываем, и наша задача – до 1 сентября или хотя бы до 1 октября запуститься. Плотно работаем. В ближайшее время уже состоится выкуп.

– В Писковичах много жалоб поступает на работу управляющей компании.

– Много.

– Дело в том, что у 13-го дома во дворе регулярно от самого подъезда при осадках стоит вода. Конечно, дети радуются, в этой луже плещутся, но пожилым людям и мамам с колясками нереально пройти. В управляющей компании проблема озвучивалась, просили их проверить люки, куда должна стекать вода. Но ответа нет. Может быть, есть телефон или на сайте администрации можно написать, чтобы привлечь внимание к работе управляйки?

Наталья Федорова: Давайте поступим так: у Псковского района есть официальная почта, вы можете прямо на мое имя написать обращение с этой проблемой. А мы посмотрим, только ли здесь дело в работе управляйки. Вполне возможно, что положено неправильно покрытие асфальтовое, и тогда этот двор надо будет включать в программу благоустройства.

Ключ к благоустройству

– В реализации программы «Чистая вода» есть проблемы – и в Середке, и в Карамышеве, и в Родине. И я знаю, что вопросы сдвигаются с места благодаря тому, что в этом году вы работали с согласительной комиссией бюджета.

Наталья Федорова: Вопрос очень многострадальный, сложный, дорогостоящий. Но в прошлом году был хороший результат в движении вперед: мы смогли в рамках международного проекта получить денежные средства на разработку ПЗД на строительство станции очистки воды в деревне Родина. В Родине, наверно, самый многострадальный вопрос с водой. Поэтому заявка была подана на федеральный уровень, мы вошли в программу «Чистая вода», и в этом году уже получено финансирование – 77 миллионов рублей.

Мы начинаем строительство, ближайший аукцион и также подаем заявку на федеральный уровень, чтобы получить федеральное финансирование по программе «Чистая вода» и также построить станцию очистки воды.

В Карамышеве на сегодняшний день пока с существующей скважиной вопрос решен. Хочу отметить, что мы действуем и на местном уровне: у нас 624 деревни, они совершенно разные по количеству населения, но везде есть жизнь. Поэтому мы активно работаем еще и над ремонтом и строительством колодцев. В 2020 году на муниципальном уровне опыт был не очень удачным, а в 2021-м мы передали полномочия с денежными средствами на уровень сельских поселений, и главы очень хорошо отработали – мы смогли вместо запланированных в два раза увеличить количество отремонтированных колодцев и обустройство новых. Поэтому в этом году мы увеличили финансирование до двух миллионов и пойдем этим же путем.

Когда хорошие инициативы, несмотря на протяженность, новости быстро распространяются, и заявок на ремонт колодцев поступает уже очень много, прямо активно стали отрабатывать. Но мы рады.

– В прошлом году в районе были благоустроены общественные территории и дворы. В этом году будут приводиться в порядок те территории, которые были выбраны в ходе голосования. Хотелось бы знать, сколько выделяется средств на это и будет ли новый этап голосования по выбору территории на 2023 год?

Наталья Федорова: Я как раз не успела по результатам 2021 года рассказать о «Комфортной городской среде». Это очень полезная программа, очень важная, и в прошлом году она была емкая: мы более 26 миллионов потратили на эти цели.

Один из крупнейших объектов – это общественная территория «Гора Соколиха». Кстати, мы продолжаем работу. Сейчас в госэкспертизе находится проектно-сметная документация на создание в этом месте парковой зоны.

Программа позволяет обустраивать не только общественные, но и дворовые территории, что для жителей очень важно. И тут мы отработали очень хорошо, оперативно: в прошлом году дополнительно на 6 млн были отремонтированы три дворовые территории. Благоустроены общественные территории в Неелово, Тямше, Соловьях.

В прошлом году впервые состоялось общественное голосование. Не все сначала понимали, насколько это важно, но по итогам прошли три территории, по одной из них уже объявлен аукцион, и он уже состоялся, даже подрядчик есть: это благоустройство двора, общественной территории между 5-м и 6-м домом в деревне Тямша. Вторая территория – это улица Никольская: аукцион будет объявлен на этой неделе, завершились все работы с расчетами. И третья – это общественная территория в Черехе, но сейчас мы согласовываем проект, потому что есть определенные проблемы с расширением земельного участка: хотелось бы сразу все работы делать, поэтому согласовываем виды работ на том земельном участке, который находится в ведении района.

Что касается обсуждения проектов, то в ближайшее время состоится заседание рабочей группы по обсуждению заявок, которые поступили от инициативных групп граждан сельских поселений, для рассмотрения комиссионно и обсуждения плана тех территорий, которые войдут в проект для голосования.

Арт-резиденция в ДК

– В этом году Псковский район отмечает 95 лет, это круглая большая дата. Как вы к этому готовитесь, как будете чествовать людей?

Наталья Федорова: Дата красивая и дает возможность готовиться уже к столетию, поэтому мы считаем, что это как раз тренировка в преддверии. Это большая ответственность. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации будут определенные ограничения в проведении массовых мероприятий, поэтому мероприятия готовим и онлайн, и офлайн. В пятницу мы дадим старт небольшим творческим мероприятиям.

Конечно, готовится много интересных проектов при помощи молодежи района, которые давали свои идеи. Подготовку мы начали еще в прошлом году. Будет много интересных новых мероприятий, которые даже в период пандемии позволительно проводить, различные квесты, фесты и так далее (не буду раскрывать все карты). Готовится издательская продукция, потому что история нашего района огромная, богатейшая, хочется как можно больше рассказать о людях, которые внесли вклад в развитие нашего района, а у нас таких людей очень много.

И конечно, когда мы поздравляли ветеранов, вручали медали в юбилейный год Победы, вы знаете, столько человеческих судеб, столько человеческих историй! Я каждый день, когда поздравляла, пропускала это через себя, и мы понимаем, насколько у нас богатая база. Люди настолько благодарны, они вспоминают свой непростой, сложный период жизни, говорят: «Как мы хорошо сейчас живем». И поражаешься их оптимизму, жизнестойкости, чего бы хотелось пожелать нам всем и молодежи особенно.

– Брать пример.

Наталья Федорова: Брать пример с них. Поэтому история – это раз, развитие – это два. Мы живем в эпоху перемен: это развитие, это движение вперед. И наша задача – объединить все это грамотно и так, чтобы юбилейный год прошел для всех позитивно, чтобы к каждому было проявлено внимание, чтобы решались проблемы и почет и уважение были оказаны. Вот, наверно, самые важные задачи.

– Если позволит эпидобстановка, мы будем надеяться на массовые мероприятия: хочется радости и позитива.

Наталья Федорова: Очень хочется.

– Раз мы заговорили о культуре, хотелось бы узнать о достижениях в культурной жизни района.

Наталья Федорова: Мы гордимся культурой Псковского района, потому что, даже несмотря на сложный пандемический период, наши работники культуры не сбавляли темпов, они постоянно в поиске, они ищут какие-то новые формы. Кстати, очень много сейчас сертификатов выкладывают, постоянно обучаются, хотят разнообразить деятельность и ухитряются проводить хорошие мероприятия и онлайн, и офлайн.

Очень много замечательных коллективов. В период ограничений репетиции проводились онлайн, разрабатывался новый репертуар, и сейчас они с огромной отдачей пользуются возможностью пообщаться с публикой, показать себя. Создаются новые коллективы.

И мы ни на минуту не останавливались, чтобы улучшать материально-техническую базу. В 2020-м, в конце декабря, состоялось открытие Родинского дома культуры. А в 2021-м коллектив на этом фоне создал арт-резиденцию (как корабль назовешь – так он и поплывет): у них совершенно другой стиль, другая методика. Но те, кто его посещает, в восторге от того, что это совершенно новое, современное культурное учреждение.

Мы стремимся, чтобы у нас все соответствовали такому уровню. Ремонт Тямшанского дома культуры, Ершовского дома культуры в прошлом году был завершен, он был двухэтапный. Разработка проектно-сметной документации для того, чтобы продолжать ремонт в других учреждениях культуры, приобретение оборудования – постоянные задачи, которые находятся под моим личным контролем. Мы движемся, развиваемся, и я приглашаю всех жителей района в наши учреждения культуры не только в качестве зрителей, но и как участников самодеятельности.

– Ну и жителей Пскова.

Наталья Федорова: Пскова – тоже. Родинский дом культуры, кстати, очень хороший пример того, как идет активное перемешивание жителей.

Два катера и пожарная машина

Лилия Быстрова: Мы не затронули такую серьезную вещь, как Талабские острова: это вообще отдельная тема, отдельная территория, уникальная. Это и история, и культура, и перспективы развития. Что там удается сделать, каковы перспективы?

Наталья Федорова: За 2021 год самым большим, самым крупным и активно обсуждаемым всеми результатом стало приобретение двух муниципальных катеров. Это огромнейшее достижение, потому что в первую очередь всегда возникала транспортная проблема с доставкой и местных жителей, и туристов на Талабские острова. Катера, к сожалению, были получены уже осенью, мы не смогли их спустить на воду – это запланировано на весну. Каждый из них по 30 мест, поэтому мы сразу не то что улучшаем, а просто решаем проблему транспортной доставки.

Конечно, работаем над обеспечением пожарной безопасности, потому что это тоже актуальная тема. Для островов отдельно была получена пожарная машина и построен ангар для ее хранения. Развивается инфраструктура и посещаемость островов – они действительно пользуются большим спросом.

– Особенно в последние годы, когда внутренний туризм стал развиваться.

Наталья Федорова: Это тоже тема для проектов, ну и для нас, потому что мы понимаем, что туристам должно быть комфортно. Поэтому я считаю, то, что сделано, пока еще недостаточно, мы работаем над этой темой и планируем увеличить количество средств и улучшить благоустройство. Построена детская площадка – это уже непосредственно для самих жителей.

– Отмечают ли жители островов качественное изменение жизни за последнее время в связи с другой схемой вывоза мусора?

Наталья Федорова: Да, сейчас наладили вывоз мусора. Эта тема всегда была больной, потому что доставка крупногабаритных объектов или их вывоз оттуда возможны только в определенные периоды. Сейчас это налажено.

На островах есть постоянный фельдшер, функционирует школа, несмотря на то что в ней три ученика. Работает почтовое отделение, магазин райпо, и продукты мы сейчас периодически завозим с МЧС – до этого такой возможности не было в межсезонье. Все жизненно необходимые требования обеспечены.

– Не за горами навигация. Скажите, капитанов и кадры для этих катеров готовят? Потому что это серьезная проблема.

Наталья Федорова: Это очень серьезная проблема. Кадры готовятся, сейчас они проходят обучение. Мы расширили штат нашего МУП «Колхоз Залита», они входят в штатное расписание.

Здесь попутно надо сказать, что я не затронула тему Толбицы: это проект, который мы завершаем в этом году. Там были проблемы с асфальтированием порта, но кто был – видели, что изменения там значительные и инфраструктура для доставки и жителей и паломников улучшилась, поэтому в этом году в планах уже непосредственное окончание работ.

– Давайте еще раз отметим главные направления, задачи, которые стоят перед властями в этом году.

Наталья Федорова: В этом году все направления, о которых я сегодня говорила, также будут актуальны. Будет крупный инфраструктурный проект строительства инженерных сетей в Борисовичах, то есть мы будем продолжать этот проект, только в других кварталах. Станция очистки воды: это огромный проект, и там потребуется достаточно много сил на его реализацию. С дорогами предстоит очень большая работа. Я не коснулась темы воинских захоронений, их благоустройства. В прошлом году на это было выделено и освоено около двух миллионов, мы очень много сделали, и здесь можно говорить не только о благоустройстве самих захоронений: за прошлый год появилось около двух тысяч новых фамилий и имен, списки, которые надо увековечивать. Поэтому мы работаем еще над установками новых плит и увековечиванием имен. Вот такая масштабная работа. В этом году тоже где-то полтора миллиона на эти цели будет выделено – это я говорю только о федеральных и региональных, а плюс еще софинансирование сельских поселений и наше.

Что еще хочется отметить? Не коснулась я темы ФОКОТов, а ведь в Писковичах строится ФОКОТ. Сейчас с наступлением благоприятных условий работы будут продолжены, и ФОКОТ в этом году будет введен в эксплуатацию. Мы сейчас готовимся к строительству ФОКОТа в Родине, напротив Родинской средней образовательной школы. Поэтому спортивные объекты – это тоже очень крупное направление, масштабное.

Продолжаются международные проекты, развитие ТОС и привлечение внебюджетных и грантовых средств. В этом году мы наконец-то получаем 6 млн 333 тыс. рублей на первый этап реализации национального проекта капитального ремонта Торошинского дома культуры. На местном уровне мы тоже заложили 950 тысяч на эти цели, на корректировку ПСД, разработку зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это будет один из самых крупных проектов, но мы уделяем внимание и маленьким, поэтому тема проектно-сметной документации очень актуальна, здесь мы движемся вперед. Планов очень много, работы очень много, поэтому будем работать.

– Спасибо огромное, Наталья Анатольевна, что пришли к нам. Мы сегодня очень много вопросов обсудили, затронули много тем, вы дали нам подробные ответы. Благодарю, Лилия Анатольевна, за помощь в организации пресс-конференции.

Наталья Федорова: Я тоже хочу вас поблагодарить за конструктивный, интересный разговор. Я всегда готова к сотрудничеству.