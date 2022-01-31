Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Песков об убыли населения из-за COVID-19: Весьма печальная статистика

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные», - прокомментировал статистику убыли населения от коронавирусной инфекции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

Песков отметил, что нужно продолжать прививочную кампанию от коронавирусной инфекции, так как вакцинация — единственное, что поможет сократить количество смертей. По словам пресс-секретаря президента, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего.

«Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить этот самый наш общественный порог иммунитета, естественного или благодаря вакцинам возникшего, и это приведет к снижению количества умирающих», - резюмировал Песков.

Согласно статистике, 31 января в стране зафиксирован 621 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 30 130 человек. Всего по состоянию на 31 января в России выявлено 11 861 077 случаев заболевания коронавирусом, 10 248 281 человек выздоровел, 331 349 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

31 января 2022

В выходные больше всего снега выпало на севере и востоке Псковской области
31 января 2022

Изменение поведения коронавируса объяснил эксперт
31 января 2022

Песков об убыли населения из-за COVID-19: Весьма печальная статистика
31 января 2022

В Пскове за ночь выпала одна пятая часть месячной нормы осадков
31 января 2022

С 1 по 7 февраля Великолукская кадетская школа закрывается на карантин

31 января 2022

Фоторепортаж: Главную новогоднюю ель разбирают в Пскове
31 января 2022

63 ребёнка родилось в Псковском перинатальном центре за неделю
31 января 2022

Куньинский район отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...