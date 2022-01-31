Песков об убыли населения из-за COVID-19: Весьма печальная статистика

16:19, 31 января 2022, ПАИ

«Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные», - прокомментировал статистику убыли населения от коронавирусной инфекции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

Песков отметил, что нужно продолжать прививочную кампанию от коронавирусной инфекции, так как вакцинация — единственное, что поможет сократить количество смертей. По словам пресс-секретаря президента, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего.

«Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить этот самый наш общественный порог иммунитета, естественного или благодаря вакцинам возникшего, и это приведет к снижению количества умирающих», - резюмировал Песков.

Согласно статистике, 31 января в стране зафиксирован 621 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 30 130 человек. Всего по состоянию на 31 января в России выявлено 11 861 077 случаев заболевания коронавирусом, 10 248 281 человек выздоровел, 331 349 – умерло.