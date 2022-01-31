Видео: сопля, она и в настольном теннисе - сопля

17:32, 31 января 2022, ПАИ

«Если шарик бьется о край стола или о верх сетки - это называется соплей», - так прокомментировал неудобный удар для теннисистов участник областного первенства Максим Федоров. К сожалению, он не вошел в число призеров и победителей турнира по настольному теннису, который прошел 29 января.

Многие спортсмены не смогли принять участие в областных соревнованиях из-за болезни. «Мы желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в ряды», - отметили в федерации настольного тенниса.

Результаты первенства.

Юноши 2004-2006 годов рождения:

1. Марцеха Михаил, Псков

2. Михайлов Владислав, Псков

3. Левин Михаэль, Псков

Девушки 2004-2006 годов рождения:

1. Филипенкова Карина, Псков

2. Воробьева Виктория, Пыталовский район

3. Зыкова Анастасия, Печоры

Юноши 2007-2009 годов рождения:

1. Будуштяну Егор, Печоры

2. Лапцуев Назар, Псков

3. Федотов Даниил, Островский район

Девушки 2007-2009 годов рождения:

1. Беляева Анастасия, Псков

2. Агеева Анастасия, Печоры

3. Голубович Алеся, Псков

Мальчики 2010 года рождения и моложе:

1. Ильин Владислав, Печоры

2. Иванов Олег, Гдовский район

3. Савельев Арсений, Псковский район

Девочки 2010 года рождения и моложе:

1. Туз Алиса, Гдовский район

2. Якубова Александра, Псков

3. Иванова Алина, Гдовский район