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Видео: сопля, она и в настольном теннисе - сопля

«Если шарик бьется о край стола или о верх сетки - это называется соплей», - так прокомментировал неудобный удар для теннисистов участник областного первенства Максим Федоров. К сожалению, он не вошел в число призеров и победителей турнира по настольному теннису, который прошел 29 января.

Многие спортсмены не смогли принять участие в областных соревнованиях из-за болезни. «Мы желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в ряды», - отметили в федерации настольного тенниса.

Результаты первенства.

Юноши 2004-2006 годов рождения:
1. Марцеха Михаил, Псков
2. Михайлов Владислав, Псков
3. Левин Михаэль, Псков

Девушки 2004-2006 годов рождения:
1. Филипенкова Карина, Псков
2. Воробьева Виктория, Пыталовский район
3. Зыкова Анастасия, Печоры

Юноши 2007-2009 годов рождения:
1. Будуштяну Егор, Печоры
2. Лапцуев Назар, Псков
3. Федотов Даниил, Островский район

Девушки 2007-2009 годов рождения:
1. Беляева Анастасия, Псков
2. Агеева Анастасия, Печоры
3. Голубович Алеся, Псков

Мальчики 2010 года рождения и моложе:
1. Ильин Владислав, Печоры
2. Иванов Олег, Гдовский район
3. Савельев Арсений, Псковский район

Девочки 2010 года рождения и моложе:
1. Туз Алиса, Гдовский район
2. Якубова Александра, Псков
3. Иванова Алина, Гдовский район

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