135 вопросов задали жители Псковской области представителям органов власти через чат-боты

17:16, 31 января 2022, ПАИ

135 вопросов задали жители Псковской области представителям власти через чат-боты «Псков Официально». Всего за три месяца работы чат-ботом воспользовались 2 704 человека, сообщили Псковскому агентству информации в Центре управления регионом Псковской области.

Самыми популярными темами для обращений в январе стали уборка дорог от снега и вопросы, связанные с ЖКХ и энергоснабжением. Кроме того, жители региона продолжили интересоваться ситуацией с коронавирусом и вопросами, связанными со сферой здравоохранения и медицины.

Воспользовавшись данным сервисом, псковичи смогут получить ответ от органов власти на большинство волнующих их тем. Также при помощи сервиса можно быстро найти телефон экстренных служб, горячих линий или адрес ближайшего пункта вакцинации.

Псковская область стала одним из 10 пилотных регионов, где запустили индивидуальные чат-боты для обратной связи, интегрированные с системой «Инцидент Менеджмент».​ В 2022 году планируется запустить подобных ботов во всех регионах России. Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо перейти по ссылке и выбрать удобный мессенджер.