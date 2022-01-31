Десятиклассник Остенской школы стал соведущим программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» на НТВ

18:21, 31 января 2022, ПАИ

В течение недели команда НТВ снимала фильм, посвященный Псковскому государственному университету, для второго сезона цикла программ «Мои университеты. Будущее за настоящим». Ведущими передачи стали российский актер Антон Хабаров и десятиклассник Никита Фомичев. Об этом сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Никита учится в Остенской школе, которая находится в деревне Ершово - это в четырнадцати километрах от Пскова. В классе всего двое учеников – Никита и ещё один парень, который приезжает сюда из соседнего Верхолино. Остальные одноклассники, закончив девятый класс, ушли учиться в другие учебные заведения.

«В программу я попал только благодаря моему учителю русского языка и литературы Вячеславу Геннадьевичу Новикову. Мы вместе ехали в школу, и он рассказал, что в Псков приезжает программа «Мои университеты», чтобы снимать передачу про Псковский государственный университет. По мнению преподавателя, я бы мог пройти кастинг на роль ведущего. Я сказал: «Круто, хорошо!», мы записали стихотворение на видео, и Вячеслав Геннадьевич отправил это видео организаторам. Спустя некоторое время мне в Ватсапе написали, что я принят на роль ведущего. Выбрали меня, наверное, из-за того, что я давно читаю стихи.

Съёмочный день длился всегда по-разному. Бывало, что меня отпускали к двум-трём часам дня, а бывало, что съёмки затягивались до восьми вечера.

Моя работа была очень проста. Нужно было лишь выучить слова и рассказать их на камеру. Случались, конечно же, казусы, когда я мог слова местами поменять или как-то не так сказать. Но меня либо поправляли, либо пропускали, если это было не страшно.

В таком проекте я участвовал впервые. До этого не приходилось как-то, не умел работать с камерой. Поэтому в первый и второй дни чувствовал себя не очень комфортно. Даже страшновато местами было. Я, может, виду и не подавал, но внутри себя был немножко замкнут. Новые люди всё-таки, новый опыт, новая атмосфера. Но это всё, безусловно, принесло в мою жизнь много красок», - рассказал Никита Фомичев.

Сейчас Никита посещает в университете подготовительные курсы по биологии и химии. Он готовится к вступительным экзаменам и в будущем хочет стать врачом.

Документальный проект НТВ «Мои университеты. Будущее за настоящим» - это истории о лучших университетах, институтах и академиях России. В каждом выпуске представители двух поколений – подростки и взрослые – рассказывают зрителям о вузах, их традициях, отличиях, уникальных факультетах, специализациях и педагогах, а также о том, что важно для каждого поколения