Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Десятиклассник Остенской школы стал соведущим программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» на НТВ

Пскович Никита Фомичев (в фиолетовом худи) стал соведущим программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» на НТВ. Фото пресс-служба ПсковГУ

В течение недели команда НТВ снимала фильм, посвященный Псковскому государственному университету, для второго сезона цикла программ «Мои университеты. Будущее за настоящим». Ведущими передачи стали российский актер Антон Хабаров и десятиклассник Никита Фомичев. Об этом сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Никита учится в Остенской школе, которая находится в деревне Ершово - это в четырнадцати километрах от Пскова. В классе всего двое учеников – Никита и ещё один парень, который приезжает сюда из соседнего Верхолино. Остальные одноклассники, закончив девятый класс, ушли учиться в другие учебные заведения.

«В программу я попал только благодаря моему учителю русского языка и литературы Вячеславу Геннадьевичу Новикову. Мы вместе ехали в школу, и он рассказал, что в Псков приезжает программа «Мои университеты», чтобы снимать передачу про Псковский государственный университет. По мнению преподавателя, я бы мог пройти кастинг на роль ведущего. Я сказал: «Круто, хорошо!», мы записали стихотворение на видео, и Вячеслав Геннадьевич отправил это видео организаторам. Спустя некоторое время мне в Ватсапе написали, что я принят на роль ведущего. Выбрали меня, наверное, из-за того, что я давно читаю стихи. 

Съёмочный день длился всегда по-разному. Бывало, что меня отпускали к двум-трём часам дня, а бывало, что съёмки затягивались до восьми вечера.

Моя работа была очень проста. Нужно было лишь выучить слова и рассказать их на камеру. Случались, конечно же, казусы, когда я мог слова местами поменять или как-то не так сказать. Но меня либо поправляли, либо пропускали, если это было не страшно.

В таком проекте я участвовал впервые. До этого не приходилось как-то, не умел работать с камерой. Поэтому в первый и второй дни чувствовал себя не очень комфортно. Даже страшновато местами было. Я, может, виду и не подавал, но внутри себя был немножко замкнут. Новые люди всё-таки, новый опыт, новая атмосфера. Но это всё, безусловно, принесло в мою жизнь много красок», - рассказал Никита Фомичев.

Сейчас Никита посещает в университете подготовительные курсы по биологии и химии. Он готовится к вступительным экзаменам и в будущем хочет стать врачом.

Документальный проект НТВ «Мои университеты. Будущее за настоящим» - это истории о лучших университетах, институтах и академиях России. В каждом выпуске представители двух поколений – подростки и взрослые – рассказывают зрителям о вузах, их традициях, отличиях, уникальных факультетах, специализациях и педагогах, а также о том, что важно для каждого поколения

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

31 января 2022

Уже в апреле на популярные объекты летнего отдыха в Абхазии не останется мест
31 января 2022

Псковские специалисты отреставрировали броневик 1936 года
31 января 2022

Десятиклассник Остенской школы стал соведущим программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» на НТВ
31 января 2022

Служба занятости Псковской области перешла в цифровой формат на портал «Работа в России»
31 января 2022

Члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области помогли бездомным животным
31 января 2022

Топ-6 смертельных опасностей для собак назвали псковские зоозащитники

31 января 2022

135 вопросов задали жители Псковской области представителям органов власти через чат-боты
31 января 2022

Глава Пскова Елена Полонская исполнила мечты двух участников акции «Ёлка желаний»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...