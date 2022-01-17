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На площадке ПсковГУ начались съёмки программы «Мои университеты. Будущее за настоящим»

На площадке ПсковГУ начались съёмки программы федеральной телекомпании НТВ. Вуз прошел отбор во второй сезон цикла программ «Мои университеты. Будущее за настоящим», которые снимаются по всей России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Накануне съёмки программы проходили в Псковском кремле.

Визит съемочной группы в составе 8 человек продлится до 21 января. В планах команды НТВ - запись материалов о работе в университете гуманитарных направлений. Эту тему выбрали сами авторы цикла: в следующем году факультет русской филологии и иностранных языков псковского вуза отметит 90-летие со дня основания. 

В ближайшее время команда НТВ снимет материалы о работе филологического факультета ПсковГУ и деятельности педагогов вуза, которые занимаются изучением и преподаванием русского языка и литературы, составлением научных словарей и монографий, развитием современных гуманитарных знаний. Авторы передачи расскажут о фольклорных экспедициях псковских филологов, о специфике обучения русскому языку иностранцев, о работе Открытого института русского языка и культуры имени Е. А. Маймина.

А в выходные съёмочная группа передачи «Однажды...» того же телеканала работала в Псковском театре драмы.

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