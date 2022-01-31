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Происшествия

За истекшие выходные следователи трижды выезжали на пожары с гибелью людей

29 января 2022 года в Следственный комитет Псковской области поступили три сообщения о возгорании жилищ граждан на территории области, при которых погибли три человека, пишет региональный сайт Следственного комитета России.

По предварительным данным, все эти происшествия объединяют три наиболее частые причины трагедий: неосторожное обращение с огнём при курении в постели, аварийный режим работы электропроводки (короткое замыкание) и нарушение правил эксплуатации печного отопления.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, направленные на установление всех обстоятельств происшествий.

В целях предотвращения пожаров на территории региона настоятельно рекомендуем соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в единую службу спасения «112», а также по номерам 01 и 101.

С целью своевременного обнаружения возгорания используйте пожарные извещатели.

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