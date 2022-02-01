Два очага COVID-19 остаются активными в Псковской области
В Псковской области с контроля Роспотребнадзора сняли несколько очагов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Активными остаются вспышки в Бельско-Устьенском доме-интернате и на площадке Великолукского мясокомбината.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 283 жителей Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
01 февраля 2022
Горводоканал предупредил об отключении воды в двух домах на улице Советской в Пскове
01 февраля 2022
О причинах для праздника, мобильной связи и сказках – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»