Пик обращений в псковский травмпункт пришёлся на новогодние каникулы

09:55, 01 февраля 2022, ПАИ

Пик обращений в псковский травмпункт пришёлся на новогодние каникулы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

Он добавил, что также много пациентов поступило 13 января, когда люди отмечали старый Новый год. В среднем же в травмпункт обращаются 50-60 человек в день, иногда их число возрастает до 68-70. В частности, уточнил Вадим Букша, скачки фиксировались в те дни, когда на улицах Пскова был гололёд. «Люди идут на работу и падают», - пояснил он.

Напомним, в январе в псковский травмпункт обратился 1481 человек, в том числе с уличными травмами - 998.