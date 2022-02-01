Порядка 100 жителей Петербурга и Москвы обратились в псковский травмпункт в январе

10:31, 01 февраля 2022, ПАИ

Порядка 100 жителей Санкт-Петербурга и Москвы обратились в псковский травмпункт в январе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

По его словам, из общего количества обратившихся было 984 жителя Пскова. Также травмпункт пользуется спросом у жителей районов Псковской области.

Напомним, в январе в псковский травмпункт обратился 1481 человек, в том числе с уличными травмами - 998.