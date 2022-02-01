Вадим Букша: Для пенсионеров падения обычно заканчиваются переломами

10:38, 01 февраля 2022, ПАИ

Для пенсионеров травмы чаще всего заканчиваются переломами, заявил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

Он рассказал Псковскому агентству информации, что треть из общего количества тяжелых травм, которые диагностировали в травмпункте, приходится на пожилых людей. «Молодежь более гибкая, поздоровее, для них падение не так страшно. А для пенсионеров почти каждое падение — перелом», - пояснил Вадим Букша.

Молодые люди чаще всего обращаются с растяжением связок и ушибами — 90% случаев. При этом у 90% пожилых пациентов травмпункта диагностируют переломы. В целом, уточнил Вадим Букша, пенсионеры не слишком часто попадают в травмпункт — в январе их было примерно 25% от общего количества обратившихся.

Напомним, в январе в псковский травмпункт обратился 1481 человек, в том числе с уличными травмами - 998.