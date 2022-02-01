В Псковской области диагностируется высокий процент бессимптомного течения COVID-19
В Псковской области диагностируется высокий процент бессимптомного и лёгкого течения COVID-19. Об этом в своём Instagram-аккаунте заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
Анастасия Повторейко отметила, что коронавирус может протекать без симптомов, и напомнила, что 25 января Минздрав выпустил памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения COVID-19 и ОРВИ.
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