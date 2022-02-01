В Псковской области диагностируется высокий процент бессимптомного течения COVID-19

10:46, 01 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области диагностируется высокий процент бессимптомного и лёгкого течения COVID-19. Об этом в своём Instagram-аккаунте заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко отметила, что коронавирус может протекать без симптомов, и напомнила, что 25 января Минздрав выпустил памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения COVID-19 и ОРВИ.