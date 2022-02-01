Как псковичи обходятся без импортных кормов для домашних питомцев

11:03, 01 февраля 2022, ПАИ

Как псковичи обходятся без импортного питания для домашних питомцев, выяснила газета «АиФ-Псков».

В последние месяцы с полок магазинов в Пскове и других городах исчезла продукция ряда зарубежных производителей. Это связано с тем, что в 2021 году Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз большинства импортных кормов в связи с неоднократным обнаружением в них незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов. Под ограничения попали популярные корма для животных 1st Choice, NOW, Hill's, Grandorf, One&Only и многие другие.

«Я не представляю, как быть, когда корм закончится: моя кошка - аллергик и подобрать ей что-то новое довольно трудно», - поделилась псковичка Мария Петрова, владелица шестилетней кошки. Для своего питомца она покупает корм марки 1st Choice производства канадской компании PLB International Inc. Однако прошлым летом Россельхознадзор сообщил, что попросил надзорные органы Великобритании и Канады приостановить поставки в Россию всех кормов и кормовых добавок. После появления этих новостей корм какое-то время можно было купить в псковских зоомагазинах, но к концу прошлого года с прилавков он пропал. Остатки еще можно найти в интернет-магазинах.

Сотрудник ветеринарной клиники и создатель псковского зоотакси «Алиса» Мария Миронова, у которой есть несколько собак и кошек, проблем с покупкой корма почти не заметила. Своих кошек она кормит кормом российского производства Zoogurman и вполне довольна. Самыми пострадавшими остались хорьки её брата, которым подходит лишь один корм - «Go. Четыре мяса».

Главная проблема, отметила Мария Миронова, состоит в том, что под запрет попали так называемые корма класса «холистик» (One&Only, Grandorf, Wolfsblut, Farmina, Go), для производства которых используются только натуральные ингредиенты без искусственных пищевых добавок. Также эти корма не перегружены зерновыми составляющими, не содержат пшеничный глютен, кукурузу и сою. «Для кого они важны? В первую очередь — животным-аллергикам, - говорит Мария. - Я, например, своих животных «холистиками» не кормлю, даю им корма супер-премиум-класса Karmy. Со своими 14-летними собаками я перепробовала много кормов, всех названий сейчас уже даже и не вспомню». По её словам, проблема есть, но она разрешимая — нужно переходить на гипоаллергенные корма, пробовать корма с подходящим составом среди тех, которые остались на рынке.

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