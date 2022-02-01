Туристский код разрабатывается в Пскове

11:36, 01 февраля 2022, ПАИ

В Пскове идет разработка туристского кода, который будет включать в себя элементы обустройства и благоустройства территорий, а также ярмарочные объекты и многое другое. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

По словам Бориса Елкина, есть возможность получить дополнительное финансирование из федерального центра. Проект направят в Москву в этом или следующем году, чтобы получить средства.

«Отправим в Москву и в 2022 или 2023 году надеемся получить средства, чтобы сделать наш город более красивым, более привлекательным для туристов», - сказал Елкин.

Гость пресс-конференции также отметил, что сейчас возникает много вопросов по разработке туристского кода, их стараются решать.