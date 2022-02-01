Борис Елкин готов обсудить судьбу Центрального рынка с собственниками

11:59, 01 февраля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин готов обсудить судьбу Центрального рынка с собственниками. «У территории есть частный собственник. Если у него будет проект, будем обсуждать», - уточнил он на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

Борис Елкин заметил, что это частная земля и государству будет проблематично её выкупать - это центр города, и участок стоит дорого. «Может, планы есть у собственников - но они не делились», - добавил глава администрации города. Он подчеркнул, что в данной части Пскова есть ограничения по строительству. Поэтому, по мнению Бориса Елкина, кроме рынка там вряд ли что-то может быть.