Борис Елкин: У нас есть планы по преображению привокзальной площади

12:01, 01 февраля 2022, ПАИ

Привокзальную площадь в Пскове планируется преобразовать. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 февраля.

«У нас есть планы по реорганизации вокзальной площади, – отметил Борис Елкин. – Привокзальная площадь большая, там плохо организовано движение – хаотичное расположение легковых автомобилей. Поэтому в планах у нас рядом с вокзалом обустроить хорошую бесплатную парковку».

Также сити-менеджер заметил, что на автобусной остановке на привокзальной площади быстро изнашивается покрытие. В планах укрепить это покрытие, добавил глава городской администрации.

«Надеюсь, что в этом году получится разработать проектно-сметную документацию по всей привокзальной площади, чтобы не заниматься отдельными кусочками», – заключил Борис Елкин.