Уголовное дело по факту смертельного ДТП в Куньинском районе прекращено в связи с гибелью подозреваемого

12:05, 01 февраля 2022, ПАИ

24 января следственным отделом МО МВД России «Великолукский» возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Куньинском районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, производство по уголовному делу прекращено в связи со смертью подозреваемого (пункт четыре части первой статьи 24 УПК РФ).

«Водитель скончался в больнице в результате полученных травм. Дело прекращено», - прокомментировали в ведомстве.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Напомним, что 14 января в 13:50 на 420-м километре трассы «Балтия» в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и двое пострадали. Водитель автомобиля «Рено Лагуна» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Газелью».