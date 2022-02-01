Борис Елкин: Конкретных решений по рынку на Четырех углах в Пскове нет

12:23, 01 февраля 2022, ПАИ

Конкретных решений по рынку на Четырех углах в Пскове до сих пор нет. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, пока сложно сказать, что там появится какой-то объект. На данной территории разные собственники земли. Борис Елкин заверил, что администрации города и области работают над этим вопросом, но пока рано об этом говорить. «Наработок никаких нет, есть определенные пожелания, но пока не буду говорить», - добавил Борис Елкин.