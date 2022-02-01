Дети одного из садов в Великолукском районе слепили креативные снежные фигуры

12:27, 01 февраля 2022, ПАИ

Дети из детского сада «Ленок» в деревне Шелково Великолукского района слепили креативные снежные фигуры, которые можно увидеть на выставке «Снежная фантазия» на прогулочных участках, сообщила газета «Наш путь».

Использовались разнообразные технологии для создания сюжетные построек, например, снежные шары, кучи снега и другие. Дети вместе с воспитателями украшали свое творчество, окрашивали их краской с водой и подручными материалами.

30 января жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур.