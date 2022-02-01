Магнитная буря накроет Псковскую область 3 февраля

13:33, 01 февраля 2022, ПАИ

Слабая магнитная буря ожидается в Псковской области 3 февраля. Прогноз опубликован на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

По информации специалистов американского Центра прогнозирования космической погоды, на выходных произошёл выброс корональной массы. 2 февраля в Псковской области на протяжении суток состояние магнитосферы оценивается в три-четыре балла. На следующий день геомагнитные возмущения усилятся и достигнут показателей, соответствующих слабой магнитной буре.

Рост геомагнитной активности специалисты регистрируют с начала января. «По состоянию на текущий момент, январь 2022 года уже стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет», – отмечают сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Однако, по их словам, сила магнитных бурь всё это время оставалась умеренной.

Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.