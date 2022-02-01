Псковский врач рассказала, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19

13:06, 01 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, кто подвержен риску тромбоза при заболевании коронавирусом.

На основании временных методических рекомендаций Минздрава необходимость назначения антикоагулянтов показана пациентам со сложной операцией или травмой в течение предшествующего месяца, старше 70 лет, с ожирением, системными заболеваниями соединительной ткани, тромбофилией, сердечной и дыхательной недостаточностью, а также пациентам с ограниченной подвижностью, опухолями и тромботическими осложнениями в анамнезе.

Ранее сообщалось, что в Псковской области диагностируется высокий процент бессимптомного течения COVID-19.