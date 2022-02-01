До 15 лет тюрьмы грозит порховскому адвокату за разбой и убийство

13:35, 01 февраля 2022, ПАИ

Порховский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего адвоката по факту разбойного нападения и убийства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В первых числах января 2021 года житель Порховского района узнал от своей знакомой, к которой он испытывал нежные чувства, о том, что ее бывший сожитель в ходе очередной ссоры угрожал повредить имущество в квартире. Мужчина разыскал его и вместе со своими знакомыми под надуманным предлогом вывез в лесной массив по дороге между Псковом и Порховом. Там обвиняемый напал на потерпевшего, избил резиновой дубинкой и похитил у него деньги. После злоумышленник связал жертву, в одиночку перевез в багажнике автомобиля в свой частный дом на территории Порховского района и задушил. Труп он вывез в лес и закопал.

На момент совершения данных преступлений обвиняемый являлся адвокатом Псковской областной коллегии адвокатов. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до миллиона рублей и с последующим ограничением свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.