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Происшествия

Убивший гостя кирпичом житель Печорского района предстанет перед судом

25-летний житель Печорского района предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

По версии следствия, 29 октября 2021 года обвиняемый находился в своем гараже в одном из населенных пунктов в Печорском районе. Там он поссорился с находящимся у него в гостях потерпевшим и несколько раз ударил его кирпичом по голове. В результате черепно-мозговой травмы последний скончался на месте преступления. Чтобы скрыть совершенное преступление, злоумышленник вывез тело на автомобиле в лес и притопил на заболоченном участке.

3 ноября 2021 года родственники пропавшего мужчины обратились за помощью в правоохранительные органы по месту его регистрации в сопредельном районе. По данному факту проведена проверка, в рамках которой следователи совместно с полицейскими проверили различные версии безвестного исчезновения. В результате 11 ноября удалось выйти на предполагаемого убийцу, а также обнаружить тело убитого мужчины.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

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