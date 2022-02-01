В Великих Луках восстановили испорченную вандалами стелу с именем Героя Советского Союза
В Великих Луках восстановили испорченную вандалами стелу Героя Советского Союза Констатина Заслонова, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.
24 января вандалы испортили стелу, посвященную Герою Советского Союза, которая находится в Аллее Героев. Они поломали и изувечили надпись. Глава города заверил, что комитет культуры администрации в ближайшее время восстановит имя героя.
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В Великих Луках восстановили испорченную вандалами стелу с именем Героя Советского Союза