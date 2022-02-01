Москвичи простились с Леонидом Куравлёвым

22:03, 01 февраля 2022, ПАИ

В Центральной клинической больнице Москвы прошло прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым. Траурная церемония по желанию родственников актёра театра и кино проходила в закрытом формате. Актёра похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной, которая умерла в 2012 году, сообщает NewsMail.ru.

Леонид Куравлёв скончался 30 января 2022 года после продолжительной болезни.

Актёр известен широкой публике по ролям в картинах, ставших классикой советского кинематографа: «Афоня» (сыграл сантехника Афанасия Борщова), «Иван Васильевич меняет профессию» (карманный вор Жорж Милославский), а также «Живёт такой парень», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой телёнок», «Ищите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Мимино», «Не может быть!», «Вий» и многих других.