Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Москвичи простились с Леонидом Куравлёвым

Вынос гроба с телом покойного актёра после траурной церемонии. Фото РИА Новости

В Центральной клинической больнице Москвы прошло прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым. Траурная церемония по желанию родственников актёра театра и кино проходила в закрытом формате. Актёра похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной, которая умерла в 2012 году, сообщает NewsMail.ru.

Леонид Куравлёв скончался 30 января 2022 года после продолжительной болезни.

Актёр известен широкой публике по ролям в картинах, ставших классикой советского кинематографа: «Афоня» (сыграл сантехника Афанасия Борщова), «Иван Васильевич меняет профессию» (карманный вор Жорж Милославский), а также «Живёт такой парень», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой телёнок», «Ищите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Мимино», «Не может быть!», «Вий» и многих других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 февраля 2022

Выставка «Фреш-АРТ» будет проходить в Пскове зразу в двух локациях
01 февраля 2022

Москвичи простились с Леонидом Куравлёвым
01 февраля 2022

Российские зрители смогут увидеть нового «Бэтмена» на день раньше

01 февраля 2022

Строительство парка «Россия – моя история» возобновят до марта 2022 года
01 февраля 2022

Ремонт флагштоков памятника Александру Невскому под Псковом завершён
01 февраля 2022

Вышел первый тизер фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова
01 февраля 2022

Россияне все больше интересуются эзотерикой и картами Таро, чем религиозной литературой

01 февраля 2022

Финал конкурса «Киномания на Великой» пройдет в Пскове 1 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...