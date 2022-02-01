Разработка символики районов Псковской области подходит к концу
Разработка символики районов Псковской области подходит к концу. О этом сегодня сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ещё пока не утверждены гербы и флаги Печорского, Островского и Гдовского районов, но они уже находятся на рассмотрении Геральдического совета при Президенте России.
Напомним, ПАИ сегоня писало, что были утверждены гербы и флаги трёх районов Псковской области: Куньинского, Новоржевского и Себежского.
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