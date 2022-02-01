Анжелика Сергушина найдена в Пскове живой
По сообщению СУ Следственного комитета России по Псковской области, ранее разыскиваемая несовершеннолетняя Анжелика Сергушина найдена живой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Девушка четыре дня назад ушла из дома, и с тех пор о её местонахождении ничего не было известно. Заявление в правоохранительные органы поступило сегодня, 1 февраля.
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