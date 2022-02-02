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Общество

Рост товарного потока зафиксирован на границе в Псковской области

В Псковской области, несмотря на ограничения по коронавирусу, зафиксирован рост грузо- и товаропотока, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе: на 13% - грузовых автотранспортных средств; на 14% - грузовых железнодорожных вагонов. Об этом заявил начальник Псковской таможни, генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

По его словам, в 2021 году таможенные посты в пунктах пропуска оформили более 250 тысяч транзитных деклараций. Общее увеличение количества оформленных транзитных деклараций составило 13%.

Игорь Ерошин также отметил, что в 2021 году таможенные посты завершили процедуру транзита в отношении 19 тысяч 255 транзитных деклараций.  Во взаимодействии с таможенными постами ЦЭД выпущено в 2,5 раза больше деклараций, чем в 2020 году, подчеркнул гость медиацентра.

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