Начальник Псковской таможни объяснил, откуда на границе появляются очереди из фур

12:20, 02 февраля 2022, ПАИ

Начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации объяснил, откуда на границе появляются очереди из фур.

«Очереди на всех автомобильных пунктах пропуска возникают чаще всего не спонтанно, - уточнил Игорь Ерошин. - Скопления грузовых транспортных средств перед пунктами пропуска связано с днем недели: к концу недели многие выезжают с территории России. К концу года, например, закрываются контракты, поэтому участникам внешнеэкономической деятельности необходимо завершить контрактные обязательства».

Кроме того, из-за реконструкции на МАПП Бурачки поток транспортных средств рассредоточился на остальные пункты пропуска в Псковской области.

По словам Игоря Ерошина, таможенный пост МАПП Куничина Гора на российско-эстонской границе никогда не оформлял на выезд такого количества грузовых транспортных средств, как во втором полугодии прошлого года. «Число транспортных средств, оформляемых таможенным постом МАПП Куничина Гора на выезд, доходило до 160 грузовых автомобилей в сутки. Это при общей проектной пропускной способности -на въезд и на выезд - 150 грузовых транспортных средств», - отметил начальник таможни.

В феврале псковские таможенники ожидают увеличения потока автомобилей и, следовательно, возникновения очередей. «Во-первых, никто не отменял 14 февраля, 8 Марта, через наши пункты пропуска поедет много цветов. Во-вторых, к весне повезут удобрения», - добавил Игорь Ерошин.

«Кроме того, ещё осенью мы стали фиксировать рост числа перевозчиков, желающих перемещать товары и выезжать с таможенной территории Евразийского экономического союза именно через Псковскую область», - обратил внимание начальник таможни.