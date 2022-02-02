Псковские таможенники в 2021 году пресекли продажу 1 млн пачек сигарет без акцизных марок

12:23, 02 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году сотрудниками таможни в магазинах и торговых точках Псковской области пресечена продажа 1 миллиона пачек сигарет и более 130 упаковок табака для кальяна без обязательной маркировки акцизными марками Российской Федерации. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин.

Сотрудники таможни на постоянной основе инспектируют предприятия торговли на предмет соблюдения законности нахождения табачной продукции. Сигареты различных марок, произведенные в Республике Беларусь, изымаются сотрудниками таможни и передаются в Управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству.

Немаркированная табачная продукция изымается из реализации по всей области. «Нельзя выделить какой-либо район области. Понятно, что если в областном центре магазинов, торгующих сигаретами, больше, то и объем изымаемой немаркированной продукции в Пскове тоже больше», - рассказал Ерошин.

Некоторые предприниматели неоднократно наказывались в связи с незаконной реализацией табачной продукции без российских акцизных марок. «Получается, административный штраф, изъятие сигарет из продажи их не останавливает. Несложно предположить, что возможная от незаконной продажи прибыль покрывает все их издержки», - добавил Игорь Ерошин.