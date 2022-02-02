Псковская область не достигла пика заболеваемости COVID-19

12:40, 02 февраля 2022, ПАИ

Псковская область ещё не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире одной из псковских радиостанций заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«Начало января можно охарактеризовать как затишье перед бурей. Подъём заболеваемости начался с первой декады января, сейчас он приближается к средним показателям, до пика заболеваемости мы ещё не дошли», - рассказала Анастасия Повторейко.

Напомним, за минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели почти 300 человек.