Псковская область не достигла пика заболеваемости COVID-19
Псковская область ещё не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире одной из псковских радиостанций заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.
«Начало января можно охарактеризовать как затишье перед бурей. Подъём заболеваемости начался с первой декады января, сейчас он приближается к средним показателям, до пика заболеваемости мы ещё не дошли», - рассказала Анастасия Повторейко.
Напомним, за минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели почти 300 человек.
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