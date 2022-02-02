За год Псковская таможня пресекла попытку ввоза 162 тысяч контрафактных товаров

12:46, 02 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году сотрудники Псковской таможни пресекли попытку ввоза 162 тысяч контрафактных товаров. Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

Среди контрафакта были детские игрушки, обувь, зонты, жестяные банки для алкогольной продукции, в том числе для импортной. Всего сотрудники мобильных групп проверили более 1 тысячи 400 партий товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Игорь Ерошин отметил, что для контроля проселочных дорог, приближенных к российско-белорусскому участку границы, а также дорог общего пользования используются три мобильных комплекса. В 2021 году проверено более 107 тысяч транспортных средств, это на 24% больше, чем в 2020 году.

Напомним, за год в Псковской области изъяли более 5 миллионов пачек сигарет.