Диабетикам и непривитым надо особенно бояться омикрона – псковский врач

14:23, 02 февраля 2022, ПАИ

Диабетикам и непривитым надо особенно бояться омикрона. Именно эти группы пациентов находятся в зоне особого риска относительно нового штамма коронавируса, заявила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

«Нельзя сказать, что омикрон переносится легче других штаммов. Среди пациентов много и средних, и тяжёлых форм болезни. Мы видим и высокую температуру, и осложнения, которые даёт коронавирус у людей старшего поколения. Более тяжело болезнь протекает у невакцинированных и у людей с проблемами в эндокринной системе», - уточнила Уткина.

Врач рекомендовала псковичам не выжидать по 5-6 дней, пока «само пройдёт», и не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам.