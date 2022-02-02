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Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается в возрастной группе 30-49 лет

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается в возрастной группе 30-49 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Наибольшая заболеваемость зафиксирована в возрастной группе 30-49 лет – 30,24% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю (476).  В возрастной группе 18-29 лет зафиксировано 9,28% (146 случаев). 21,86% заболевших – дети до 17 лет (344 случая), 22,4% заболевших – псковичи 50-64 года (350 случаев), 16,39% от общего числа зарегистрированных случаев (258) – лица в возрасте 65 лет и старше.

В Псковской области на четвёртой неделе 2022 года заболеваемость коронавирусом выросла на 44,3%. По сравнению с предыдущей неделей прирост увеличился на 483 случая и составил 253,76 на 100 тысяч человек (1 574 случая). При этом заболеваемость за неделю в Псковской области ниже заболеваемости по РФ. 

По клинической форме среди них ОРВИ – 1 430 случаев, в форме внебольничной пневмонии – 82 случая. Активно выявлено 62 случая бессимптомного течения инфекции.

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