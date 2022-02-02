Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области ночью

19:32, 02 февраля 2022, ПАИ

Сегодня ночью с сохранением в течение дня 3 февраля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Водителям следует быть внимательными – избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно также увеличить дистанцию между автомобилями. Также необходимо снижать скорость плавно.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Напомним, 3 февраля температура воздуха опустится до -13 градусов.