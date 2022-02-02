Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

23:25, 02 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса – в Пустошкинском центре образования. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Отметим, что всего в Псковской области активны три вспышки коронавирусной инфекции: в Бельско-Устьенском доме-интернате, на площадке Великолукского мясокомбината и в Пустошкинском центре образования.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 76 578 человек, выздоровело 71 218 пациентов, умерли – 1 443.